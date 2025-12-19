《弒婚遊戲：2度開局》殺劫升級 最「殺」新娘血腥程度更勝上集

《弒婚遊戲：2度開局》中薩瑪拉威明（右）與凱瑟琳紐頓演出受難姊妹花。（圖／探照燈影業提供）

黑色虐殺恐怖喜劇續集《弒婚遊戲：2度開局》，將於2026年4月9日（四）殺爆大銀幕！昨（18日）晚首支中文版預告驚喜發佈，令人大呼更「弒」不得了，在上集中大喜之日急轉直下恐成噩夢忌日的新娘，在從恐怖夫家大難不死逃出生天後，未料更淪為更高階層卻勢不兩立的四大家族爭奪至高權力的獵殺目標，而且連她妹妹也被拖下水。這回她們的命必須更大條，才能躲過殊死定勝負的上流家族大逃殺遊戲。

薩瑪拉威明（左）在《弒婚遊戲2》和凱瑟琳紐頓躲避獵殺遊戲。（圖／探照燈影業提供）

首支前導預告除了始料未及的殺劫升級，以及在上集唯一活下來的新娘葛蕾絲（薩瑪拉威明飾），本片卡司更如更勝以往的血腥程度令人驚喜連連，包括《是誰搞的鬼》資深玉女莎拉蜜雪兒吉蘭、《魔戒三部曲》「佛羅多」伊利亞伍德、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》凱瑟琳紐頓，還有時不時就會過過戲癮的恐怖片前輩大導演大衛柯能堡竟然也出現在片中，令人更是拍案叫絕。

以首集一炮而紅的新銳雙導演麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特，以及超殺編劇組布西克與R克里斯多福墨菲，再度攜手合作這部血腥程度更勝上集、劇情更加峰迴路轉的又一篇章！這次葛蕾絲只有一次機會能存活、還要保護她的妹妹，面對追殺她的敵對家族，只有最終勝出者才能掌控一切。

