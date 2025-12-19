《弒婚遊戲2》大難不死新娘再遇死劫 血腥程度更升級

【緯來新聞網】黑色虐殺恐怖喜劇《弒婚遊戲》推出全新續集《弒婚遊戲：2度開局》，首支中文版預告中，大難不死的新娘主角始料未及殺劫「升級」，峰迴路轉的劇情發展，血腥程度更勝上集。

《弒婚遊戲》推出全新續集《弒婚遊戲：2度開局》，血腥程度再升級（圖／探照燈影業提供）

《弒婚遊戲：2度開局》敘述在上集中大喜之日急轉直下恐成噩夢忌日的新娘，在從恐怖夫家大難不死逃出生天後，未料更淪為更高階層卻勢不兩立的四大家族爭奪至高權力的獵殺目標，而且連她妹妹也被拖下水。這回她們的命必須更大條，才能躲過殊死定勝負的上流家族大逃殺遊戲。



續集卡司再升級，除了上集唯一活下來的新娘葛蕾絲（薩瑪拉威明 飾），還有《是誰搞的鬼》資深玉女莎拉蜜雪兒吉蘭、《魔戒三部曲》「佛羅多」伊利亞伍德、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》凱瑟琳紐頓都加入演出，還有時不時就會過過戲癮的恐怖片前輩大導演大衛柯能堡，也是卡司陣容之一，令人相當驚喜。《弒婚遊戲：2度開局》將於2026年4月9日在台上映。

