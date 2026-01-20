弒親嫌犯沉迷網遊現實、遊戲不分 疑反社會人格鑄大錯

新北市蘆洲區廖家夫妻遭逆子砍殺30多刀身亡，侄子等親友守在警局門口，副所長(右)告誡不得動用私刑，家屬大吐苦水，為兩老抱屈。(記者吳仁捷攝)

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲驚傳逆子廖聰賢弒害雙親案！檢警相驗時，發現廖嫌持開山刀猛砍，雙親致命傷集中頭部，母親頭部甚至遭砍到顱骨凹陷，可見亂刀揮砍之猛。檢警分析，廖嫌沉迷遊戲，懷疑出現虛擬遊戲中，情緒冷血、性格暴力與現實脫節等反社會化人格，加上犯案時殺紅眼，可能已分不清是現實或虛擬遊戲，甚至無神在街頭遊蕩、逃亡45小時，也出現疑尋找遊戲中復活點、記憶點，因與現實脫節，鑄下弒親大錯。

警方調查，廖聰賢17日傍晚向母親要錢不成，爭執起口角到掏刀威脅，軟硬兼施讓母親給他5000元，但情緒仍起伏不定，持續口角，直到晚間9時許，廖父當完乩童返家，見兒子持刀朝向母親，隨即喝斥、責罵逆子，廖嫌被父親痛罵，氣得持刀向父親揮砍，父親本能以手抵擋，母親見狀尖叫制止，上前奪刀。

廖嫌見父親倒地，轉頭向阻擋他的母親下手，邊砍邊咒罵「不給錢、不給錢」，母親疼到翻身掙扎，殺紅眼的廖嫌持續揮砍，行凶後換下血衣、清洗血跡、兇刀後，騎機車逃往三重；直到隔天18日中午，廖父表妹聯絡不上表哥、表嫂，上門查看未果，報警破門才驚覺慘案。

逆子到案後辯稱，他不堪30餘年來遭嚴父打罵，加上母親也常唸他，雙親更商量今年起每月不再給5000元零用金，約10天前上網買刀，案發前3天取貨；他到案後，辯稱從小被父親罵到大，買刀用意就是為殺父。

死者廖男侄子今天向媒體透露，伯母(許婦)40餘歲向神明求來兒子，對他相當寵愛，未料竟是個討債鬼，廖嫌長年向伯母要錢，每次都要好幾千元，每個月至少拿3、4萬元，根本不是廖嫌自稱每月跟父母拿5千元。

廖男侄子心疼的說，伯父、伯母一份蔥油餅只賣25元，賺來的錢都讓啃老的廖嫌花光了，至今仍租房過日子，透露兩老「很善良、古意」，因為太寵溺子，導致發生悲劇；

家屬透露，廖嫌很「宅」無視年邁雙親忙碌，不會幫忙搬做蔥油餅的大包麵粉，也不會到宮裡幫忙，就是軟爛、啃老，會吃不討賺，希望司法嚴懲，還給這對夫妻公道。

