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美國好萊塢名導 Rob Reiner 去年底驚傳與妻子雙雙遇害，涉嫌行兇的兒子 Nick Reiner 近日向法院提出申請，要求動用父母為其設立的 150 萬美元信託基金。他聲稱因無法取得這筆錢，導致他付不出高昂律師費，目前仍身陷囹圄等待審判。

好萊塢傳奇導演 Rob Reiner 曾執導《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）與《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）等經典名片，去年 12 月他與攝影師妻子 Michele Singer Reiner 在洛杉磯布蘭特伍德（Brentwood）的高級住宅區內慘遭刺殺身亡。現年 32 歲的兒子 Nick Reiner 被控謀殺，但他至今堅稱清白。

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根據最新法庭文件顯示，Nick Reiner 的律師團週一提交了一份長達 136 頁的請願書，主張 Nick Reiner 應有權動用父母於 1993 年設立的信託基金。該基金總額約 150 萬美元（約新台幣 4,800 萬元），條款規定他在 30 歲時可領取一半，35 歲領取剩餘部分。律師強調，這筆錢是父母對兒子的法律承諾，且不應受刑事案件影響。

Nick Reiner 先前曾聘請知名律師 Alan Jackson 為其辯護，但因無法支付律師費，對方隨即退出案件。請願書指出，Nick Reiner 非常愛他的父母，對他們的死感到悲痛欲絕，但為了確保公平審判的權利，他急需這筆資金來支付法律開銷。過去曾有成癮問題的他，若謀殺罪名成立，最高恐面臨終身監禁甚至死刑。

Rob Reiner 的演藝生涯輝煌，從 1970 年代的處境喜劇《一家之主》（All in the Family）發跡，轉任導演後更創造無數票房佳績。其中由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《軍官與魔鬼》更曾入圍奧斯卡最佳影片。如今這起家庭悲劇演變成遺產爭奪戰，引發全美關注。

原文出處：弒親案反轉！名導 Rob Reiner 之子涉殺父母 竟要求動用遺產打官司

本文由AI協作，經編輯審核後發布