弓三丶強弓飛彈今年第2季起量產 射高100公里「強弓二型」3月再測

政府規劃1.25兆元軍事特別預算，其中的重點項目為賴總統宣示打造「台灣之盾」防衛網，列入項目的國造天弓三型飛彈丶弓四(強弓)飛彈(如圖，資料照，記者方賓照攝)，將在特別預算獲立法院通過之後啟動量產，加上各項料件的整備時間，預估在今年第二季就可啟動量產。

〔記者羅添斌／台北報導〕政府規劃1.25兆元軍事特別預算，其中的重點項目為賴總統宣示打造「台灣之盾」防衛網，軍政人士今天指出，「台灣之盾」是整合各項防空飛彈等攔截丶擊殺武器系統，列入項目的國造天弓三型飛彈丶弓四(強弓)飛彈，將在特別預算獲立法院通過之後啟動量產，加上各項料件的整備時間，預估在今年第二季就可啟動量產。

軍政人士說，弓三飛彈的攔截高度為35公里，弓四也就是強弓飛彈為70公里，中科院現正研測中的天弓五型(又稱強弓二型丶強弓精進型)，攔截高度目標設定在100公里，中科院在去年第四季已進行數次的射擊測試，預計今年將可進入作戰測評階段，若是測評作業達到預期目標，今年即可啟動小批量生產。

廣告 廣告

在1.25兆元的軍購特別預算中，「台灣之盾」計畫是規劃在既有的防空系統之上，新購各式反飛彈丶戰機與反制無人機的裝備及系統，整體需求經費估計將達到4000億台幣上下，額度達到1.25兆元軍購特別預算的三分之一。

至於可望列入「台灣之盾」計畫的採購項目及估計金額，依據防衛空層的高度依序包括：採購國造強弓飛彈系統，數量約為2套系統丶至少128枚強弓飛彈，估計金額需求為366億元，其次是增購美製愛國者三型飛彈及增程彈，需求是新增至少一個愛國者飛彈營，金額可能達到1250億元，第三為增購國造天弓三型飛彈，數量可能達到230枚，金額估計為150億元，第四則為增購多套NASAMS系統及飛彈，金額約需1150億元，第五是採購與新型愛國者飛彈系統配套的IBCS(整合式作戰指揮系統)，這部分以美國最新軍售給丹麥IBCS系統的配置與金額估算，約需940億元左右。

國內知名射頻微波通訊晶片及模組研發與製造的全訊公司，是天弓丶強弓系列飛彈發展的要角之一，全訊在去年年底的法說會上，就曾提及弓三丶弓四(強弓)及弓五飛彈的量產期程，全訊公司並且預估，弓三丶弓四(強弓)飛彈相關設備可望在今年3月接獲訂單，估計明年將是產能爆發的一年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

帶領團隊完成雄三飛彈量產部署 徐炎廷博士獲頒國防科技貢獻獎

中國射擊27枚遠程火箭砲 孫秉中：取代彈道飛彈成為攻台主要火力

賴總統點將》曾任256潛艦戰隊長 趙建國升中將接掌「神祕情報單位」

蘇-30戰機攻擊畫面曝！委內瑞拉宣布擊落一架侵犯領空運毒飛機

