引入中資改善自家技術！福特恐再踩美國「敏感紅線」，擬與吉利汽車共用歐洲工廠

美國汽車大廠福特（Ford）繼要和寧德時代（CATL）擴大合作後，近日再次傳出計畫與中國車企巨頭吉利汽車（Geely），對於更多潛在合作項目展開討論。根據至少8名知情人士私下透露，雙方已談判數個月時間，核心目標希望共同分攤高昂的製造與車用科技研發成本，攜手應對全球汽車產業劇烈的轉型壓力。

《路透》報導中特別強調，相關討論仍屬非公開階段，至今仍無法確定兩家車廠是否真的會合作，以及合作範圍是否涵蓋美國市場。知情人士透露，整個談判過程中，最具進展的是在歐洲合作生產。雙方正評估、允許吉利進駐和使用，福特在歐洲的既有生產線，製造供應歐洲市場的車款。其中最有可能被選定合作的據點，就是福特位於西班牙瓦倫西亞（Valencia）的工廠。

除了製造合作外，雙方亦討論共享車輛核心技術的合作框架，其中包含自動駕駛系統、車聯網（Connected Vehicle）技術、軟體與車用資料架構等領域。在福特看來，這些科技領域，正是中國車廠近年快速超越傳統歐美車商的重要關鍵。

福特執行長吉姆・法利（Jim Farley）曾坦言，中國在電動車與車聯網技術的領先程度，是我漫長職業生涯中，「見過最令人震撼的事情！」

2025年3月19日，美國喬治亞州的特斯拉門市。（美聯社）

為何選歐洲？

此類合作若成形，將讓吉利有效繞過，歐盟對中國製造電動車的懲罰性關稅。早在2024年，歐盟就針對中國進口電動車，祭出最高37.6%額外關稅，理由是擔憂、因為享有中國政府補貼，進而造成不公平競爭。如未來改在歐洲本地生產，吉利即可直接避開這道貿易壁壘。

事實上，這早已是眾多中國車商的集體戰略一環：

吉利與雷諾（Renault）在南韓、巴西合作生產

Stellantis讓中國零跑（Leapmotor）在西班牙設廠

廣汽、小鵬（Xpeng）則與Magna在奧地利合作生產電動車

中國車場小鵬（Xpeng）的P7i轎跑電動車。（美聯社）

相較歐洲，美國市場才是真正的政治敏感區。在拜登（Joe Biden）政府時期，美方以國家安全與資料風險為由，對中國車用軟體與通訊技術實施嚴格限制，使中國車廠幾乎被全面阻擋在美國市場之外。即便川普政府撤換主導「中國車禁令」的商務部官員，但相關法規仍然有效。

不過，如果先前和寧德時代合作過程一樣，法利本人對此抱持極度樂觀態度，他認為、只要設有適當的防護欄機制，華府能理解這類合作是絕對必要的。可是一旦雙邊合作可能涉及，是否允許中國先進車用科技進入美國市場時，勢必將面臨國會與行政部門的高度審查挑戰。

對福特而言，這不只是成本考量，而是競爭生存問題。畢竟在自駕、軟體、車聯網等關鍵領域上，特斯拉（Tesla）已建立生態優勢，以及品牌忠誠度；而像是比亞迪（BYD）之類的中國車廠，則以速度與成本壓制全球對手，讓福特深感競爭憂慮。

執行長法利近年來一直強調的信念，「單打獨鬥的時代已經結束，合作發展才是唯一選項。」秉持這個信念，福特在與吉利接觸前，已與雷諾在歐洲達成電動車生產合作結盟。

吉利的全球佈局

當提到中國車廠吉利，可能許多台灣讀者不一定認識，但只要提到他旗下兩個品牌，就大大提高其知名度。吉利汽車在2010年以18億美元（約新台幣568.4億元），買下「瑞典國寶」品牌Volvo，而另一個知名品牌則是、來自英國的老牌車廠蓮花汽車（Lotus Cars），如今靠著兩個品牌加持，吉利已是中國第二大車企，2025年銷量更比前一年增長39%、超過300萬輛。

