「引入外援」對抗川普關稅？路透：印度擬解除5年禁令，重新允許中國企業投資政府標案

面對地緣政治與經濟壓力的劇烈變動，印度莫迪（Narendra Modi）政府傳出計畫廢除、一項長達五年的限制禁令，重新允許中資企業參與該國政府採購標案。《路透》引述消息人士指出，此舉是新德里在邊境趨緩後，試圖恢復中印商業關係的關鍵一步，而新德里似乎也想藉此重新拉攏北京，共同對抗來自美國川普（Donald Trump）政府的高額關稅壓力。

回顧五年之前，印度在2020年和中國發生致命邊境衝突後，隨即下令對來自中國的企業，實施嚴格競標限制、要求對方如欲投標政府計畫，必須經過該國跨部會委員會申請，並獲得政治與安全雙許可才可以。這項禁令實質上、就是將中資完全排除在總價值介於7000至7500億美元（約新台幣 22.4 兆至 24 兆元）的政府標案之外。

然而，新德里沒有預期的結果是，自己設定的限制、卻導致國內出現嚴重的設備短缺與建設計畫延誤。舉例來說，中國中車（CRRC）集團因此限制、導致一個2.16億美元（約新台幣 69 億元）市值的列車製造合約被強行取消，但事後始終找不到替代廠商願意承接。

印度財政部此次提議放寬禁令，就是為了解決各部門長時間面臨的缺乏技術與設備困境。

抗衡「川普關稅」

除了國內即時難題，讓莫迪願意轉向的大背景，自然就是美國總統川普對印度課徵高達50%關稅。面對華府貿易保護主義抬頭，以及美國與巴基斯坦關係似乎有升溫跡象，總理莫迪在硬槓美國的同時，也罕見在2025年前往中國訪問，達成深化商業關係的共識。

在解禁前夕，中國印度已重啟直航航班，新德里也放寬中國商務人士的簽證審查機制。印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）指出，當年隨著限制投標禁令實施後，中企獲標金額在2021年、大幅驟降至16.7億美元（約新台幣 534 億元）。假使限制真的取消，將有助於印度實現、在未來十年內提升火力發電產能的目標。

本土企業與市場反應劇烈

解禁消息曝光後，印度股市第一時間就出現強烈反應。市場投資人擔心、重新引入中國競爭者，將削弱本土企業優勢。大型發電設備商Bharat Heavy Electricals（BHEL）股價重挫10.5%，基礎建設巨頭Larsen & Toubro（L&T）也下跌3.1%。

雖然中印關係逐步走向改善友好，但新德里當局依然維持保守態度。此次放寬的限制是解除投資「政府標案」限制，可針對中國企業的直接投資（FDI）限制，仍維持現有規定。分析師指出，此舉和美國、印度之間的貿易協議不明朗有關，莫迪打算繼續利用中印經濟回溫議題，作為未來對美談判的重要籌碼之一。

