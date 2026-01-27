引入撕貼畫、音樂治療觀點 世新大學社心系引領高中生認識諮商

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

不用會畫畫，也能用創作把心裡的話說清楚一點。世新大學社會心理學系於寒假舉辦第8屆社會心理體驗營，鎖定對輔導諮商等社會心理學領域有興趣的高中生，以實作與概念整理串聯認識諮商心理師、音樂與心理、藝術與心理、系所特色，讓參與學員更容易分辨，是喜歡助人、研究，或理解互動。

世新大學社會心理體驗營學員體驗撕貼畫的療癒力。（圖／世新大學提供）

本屆營隊定位為高中生的心理學學習體驗，透過社會心理學原理與技巧的實作，帶動自我暸解與成長，也把同理心與人際互動的練習做成可體驗的活動設計，形成一個安全且具體的探索場域，協助釐清求學道路與可能方向的考量。

廣告 廣告

「藝術與心理」由廖美香授課，引導學員看見作品中的隱喻與象徵。（圖／世新大學提供）

在人際焦慮與歸屬感的議題上，世新大學諮商中心輔導老師郭文又以日常互動的細微波動為例，說明大腦對被排除的警報機制如何放大不安，並轉述其以「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy, ACT）為核心的觀點，聚焦於辨識念頭、接納經驗、把行動對齊重視目標，讓人在情緒起伏時仍能做出對自己重要的選擇。

音樂治療師蘇冠甄以互動活動引導學員體驗音樂特性。（圖／世新大學提供）

活動也把「非語言介入」的專業框架帶進教室。音樂治療師蘇冠甄先從座位與性別比例的直覺分組談起，引導學員覺察看似自然的分類如何悄悄發生，並以起立回答的互動測驗快速盤點音樂治療的熟悉度。她也進一步說明音樂作為非侵入式媒介，能牽動腦神經反應與多巴胺等影響，連結動作、認知與動機，也為學員介紹了音樂治療師的不同學派與養成路徑的專業框架。

世新大學諮商中心輔導老師郭文又帶領學員認識諮商心理師與實務觀點。（圖／世新大學提供）

在創作與情緒轉化的路徑上，講師廖美香以撕貼畫帶領學員從撕開紙張的聲音出發，談創作如何在安全範圍內承接情緒，並以日本藝術家草間彌生的生命經驗說明藝術的支持力量。她也把撕貼技法的療癒力整理為降低門檻、轉化情緒與隱喻象徵的呈現，強調非語言表達能降低防衛、接近真實自我，並回應藝術治療重視表達而非技術的精神。

世新大學社心系主任張志堯鼓勵學員透過營隊實作釐清學習路徑與培養方向。（圖／世新大學提供）

世新大學社會心理學系主任張志堯則與學員分享，社會心理學關心的不只是想法本身，更是想法如何在情境、角色與互動中生成。他也將這項能力連結到高三個人申請面試，指出重點不在背誦制式答案，而在展現對提問脈絡的理解與自身思考特色。張志堯並提醒，以「同學有困擾會找我聊」作為動機已相當普遍，更重要的是說清楚自身的觀察、理解與行動方式。並以此鼓勵學員把一日的經驗收斂為可帶著走的練習題，讓理解自己與理解他人不只停在感覺，而是能落實到日常互動的選擇上。

更多FTNN新聞網報導

致死率達75%！疾管署預告將立百病毒列為「第五類法定傳染病」 醫師若發現疑似個案24小時內需通報

南港車站西側大變身！「立體連通平臺」完工 串聯車站、北流、商場一次到位

中國空膠囊驗出一級致癌物！邊境攔截168kg 高雄進口商抽驗率升至100%

