引導業者合法經營 竹縣共8家合法露營場

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣府今天說，近年露營活動盛行，縣府兼顧觀光發展與山林保育，持續引導業者合法經營，五峰鄉鹿林濤營地日前獲核發農牧用地露營場設立登記，成為縣內第8家合法露營場。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，縣府啟動輔導機制，協助業者循序完成第一階段土地使用許可、及第二階段露營場設立登記，同時也針對不符申請條件、位處環境敏感區的業者輔導退場；原列管15家業者已於去年11月底完成退場作業。

縣府說，另在第一階段取得土地使用許可的露營場共189家，包括既有業者86家、新設業者103家，顯示產業在合法制度下持續發展，縣府也透過多元管道，協助業者釐清法規、完善申請。

傳播行銷處長蔡宜綾告訴中央社記者說，此次通過露營場設立登記的業者為「鹿林濤營地」，是位於五峰鄉桃山村，面積約5230平方公尺，規劃18帳草地或木棧營位，以提供民眾安全、合法的露營體驗，也是縣內第8家合法露營場。

她表示，截至目前，縣府已受理6家露營場業者設立登記申請案，後續將依程序辦理會勘及跨局處審查，持續輔導業者合法經營，打造安全、有序且永續發展的露營環境。（編輯：龍柏安）1150130