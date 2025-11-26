引導高中生探索綠能職涯 雲豹能源走進魚電共生第一線

cnews124251126a13

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

由雲豹能源攜手鄉育教育基金會，打造兼具知識與實作體驗的課程。雲豹能源(6869)日前帶領高雄旗美高中的數理、語言實驗班學生，舉辦「漁電共生職涯探索日」，透過漁電共生案場走讀、專案任務與職涯對談，讓學生零距離認識漁電共生的運作模式，理解光電與在地產業如何共好，也以互動式學習啟動青年對綠能職涯的想像，為再生能源教育帶來全新面貌。

活動從漁電共生案場的實地導覽揭開序幕。工程部志工介紹太陽能電廠的規劃、建置到運轉流程，同學們第一次近距離看到光電設備與養殖漁業如何共存，直呼「原來光電跟想像的不一樣！」回到教室後，志工透過情境任務，引導學生討論「光電如何與漁業共好」，並從能源環境、永續生活與社會職涯三大面向進行分組報告，實踐跨領域思考。

雲豹能源總經理趙書閔在課堂分享中以自身求職經驗勉勵同學：「勇於嘗試、大膽挑戰新事物，才能找到最適合自己的路。」並指出，企業志工進入校園與學生交流，是建立青年職涯啟蒙的重要橋樑，「對尚未確定方向的學生而言，這樣的活動能讓他們更早認識產業，對未來選擇增添更多可能性。」

旗美高中教務處洪嘉璘主任表示，雲豹志工願意走出辦公室，和學生面對面分享真實的職場故事，讓孩子們更直觀地理解專業分工與團隊協作的重要性。許多同學分享：「這次不只長知識，也讓未來方向更清楚」。還有學生說，自己未來想投入環保相關工作，「希望能為地球盡一份心力」；也有同學驚訝發現綠能產業其實非常多元，「原來會計也能在綠能產業工作！」並期待未來能以財務專業加入永續行列。

雲豹能源表示，未來會持續走進校園，和青年一起探索綠能的無限可能，透過實地體驗與職涯交流，讓學生看見綠能產業的多元樣貌，也為台灣的永續發展注入新世代的力量。

