引怒火！「PO照批老人佔速食店座位」 網轟：太惡毒、該學習善良了

記者施春美／台北報導

一名網友偷拍速食店用餐的老人，並上網公審，反遭砲轟不善良。（圖／翻攝Threads）

強烈冷氣團來襲，也讓人想到長者的保暖問題。一名網友在網路上抱怨，速食店的老人霸佔位置，但此貼文引爆網友對原PO的怒火。有網友表示，該老人有點餐，或許是因年紀大，想多坐一會。另有人勸原PO「你只是單純看他不順眼而已，你該學習的是善良。」一名網友則表示，其阿公晚年時會去速食店點餐坐著，「出門看看繁忙的人們是他一天僅存的活動了。」此貼文更是感動3.2萬人。

一名網友在Threads貼文表示，他要提醒自己，老了不要變成這樣坐在店裡面霸佔位子的老人。此貼文有539萬人瀏覽，留言1.6萬則。網友們多批評原PO不善良。

廣告 廣告

一名網友表示，阿北有點餐，或許他因為年紀大、體力差，多坐一會兒；店員也未驅趕阿北，「你只是單純看他不順眼而已，你的生活應該過得蠻不快樂的吧？！」另有網友更怒批，「人家有點餐，坐到你家祖墳上了嗎？」、「你是最該學習的是善良」、「至少阿北有用餐，我也要提醒自己不要成為隨意靠北別人的生物。」

一名網友的內容更是催淚。她表示，其外公晚年時都會走路去一家速食店，隨便點個餐就坐著，因為阿公體力不行，想出去透透氣，他就喜歡出門看看繁忙的人們，「那是他一天僅存的一點活動了，阿公就維持這樣的作息一直到生病過世。」希望原PO能多體諒這些長者，他們已經沒有太多有趣的活動可以體驗，這可能是他們體力允許之下能做最讓他們開心且舒服的事情了。

上述這則引來3.3萬人按讚，也有網友分享自身家人的經驗：其父親現在74歲，與家人外出吃完飯，年輕人可能想要繼續晃一晃，但年邁的父親已經走不動了，家人都是幫父親找一個咖啡廳或賣場裡的椅子這樣坐著，讓他等年輕人，「一想到會被人拍照上來我想到就覺得難過…」

不少網友撻伐原PO，甚至有人直呼，看到眾人砲轟原PO不善良，他真的放心了，否則會以為這社會不只厭童還厭老！「我也要提醒自己，老了一定不要變成像你這種性格扭曲、隨便拍照公審別人的老人。」網友批評，若自己的阿公、阿嬤在外面這樣被拍照，我一定超難過。「畢竟人都會變老，希望原PO帶點同理心。」

更多三立新聞網報導

沒很髒的衣服要放哪？網友一面倒「2字」回答：然後堆成一棵樹

藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光

他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防

獨家／21歲男大生「教室暈倒」猝死！醫解析「關鍵病因」：別狂灌咖啡

