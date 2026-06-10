引據文化部新聞稿 蘇巧慧再替胞妹澄清

蘇巧慧指出，參選新北市長以來，她與團隊從未用舉行記者會、發新聞稿或以任何方式攻擊對手。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨、民眾黨藍白合，近期由民眾黨市議員參選人頻頻發起攻勢，針對民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純等家人發動攻擊，指控圖利等等。蘇巧慧今(10)日透過臉書引據文化部新聞稿強調，文化部黑潮計畫並未補助過蘇巧純所任職執行長的「akaSwap」公司，她昨天也已說明，威如公司只是提供技術的平台業者，並非蘇巧純任職的公司或是母公司。

蘇巧慧指出，參選新北市長以來，她與團隊從未用舉行記者會、發新聞稿或以任何方式攻擊對手，「但令人失望的是，每當對手發生重大爭議事件，對手陣營就會用召開記者會的方式，進行對我家人的無端攻擊」，尤其昨日民眾黨記者會更是一場烏龍爆料；她真心希望選舉能回到檢視參選人的特質和理念，來競爭「誰是最適合新時代新北市的新市長」。

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