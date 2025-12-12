引最新內參民調 吳子嘉：李四川99.9%出戰新北市長、「他」輸很多

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期在網路節目《董事長開講》中引用最新內參民調，認為李四川代表國民黨參選新北市長的機會高達 99.9% 。針對同樣有意競爭新北市長職務的民眾黨主席黃國昌，吳子嘉則認為他在新北市知名度太低，「輸李四川一大截」。 圖：翻攝Youtube（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年縣市長選舉不斷逼近，各黨派紛紛加緊腳步備戰。其中，藍綠白三黨在新北市的布局情況也受到了民眾的廣泛關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期在主持網路節目時，引用最新的內部參考民調，強調藍營幾乎可以肯定推派台北市副市長李四川出戰。針對同樣表態競爭新北市長的民眾黨主席黃國昌，吳子嘉則表示「他輸很多」、不清楚藍白兩黨未來將如何整合。

與已經決定推派立委蘇巧慧參選的民進黨不同，截至目前為止，國民黨、民眾黨仍尚未針對新北市長候選人做出最終決定，藍白兩黨在新北市到底會推派哪一位候選人以及如何進行整合的問題也成為民眾們的關注焦點。針對相關議題，吳子嘉在網路節目《董事長開講》中，發表了自己參考內參民調後得出的看法。

吳子嘉表示，他接下來每個月都會針對新北市長選舉進行民意調查，但考慮到國民黨、民眾黨兩黨整合與初選的問題，他不會公開調查結果，「民調只會做為內部參考用」。吳子嘉稱，最新的民調結果顯示，李四川在新北市的支持度遠勝於黃國昌、新北市副市長劉和然等其他藍白競爭對手，「李四川代表藍營參選的機會應該是 99.9% 」。

針對同樣有意競爭新北市長寶座的黃國昌，吳子嘉指出，與李四川相比，黃國昌在全國範圍內擁有較高的知名度，「但只討論新北市的話，黃國昌的知名度比李四川低很多，民調數字也只和劉和然差不多而已，輸李四川一大截」。吳子嘉也坦承，截至目前為止，他也不清楚藍白兩黨未來將如何進行整合。

根據公開消息顯示，李四川日前接受採訪時，就已表態會參加國民黨內與藍白合的初選，並強調自己只要登記初選後，就會立即辭去台北市副市長的相關職務，「新北市民要我承擔，我也不會排斥，但一切程序都將按照黨的機制進行」。

