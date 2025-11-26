引李四川發言嘲諷蔣萬安！民進黨性平部「挨轟雙標」 藍議員火大開罵

2026民進黨新北市長參選人蘇巧慧，憑藉新穎的觀念，被外界認為有「年輕、有創意、會做事」的優勢，而台北市副市長李四川回應「施政不是靠穿著漂亮，重要的是成績」，民進黨性平部抨擊李四川，引發藍綠新一波交鋒。國民黨新北市議員江怡臻今（26）日在臉書替李四川發文反擊，直指民進黨性平部才是「永遠的雙標」。她指出，性平部替蘇巧慧抱不平的同時，一邊卻以「花瓶」等語謾罵台北市長蔣萬安，標準前後不一。

民進黨性平部聲明「李四川的『花瓶』隱喻，最適合送給台北市長蔣萬安」措辭內容引發藍營質疑，國民黨痛批，綠營性平部立場明顯不一致、寬以律己。面對綠營攻擊，李四川也已經澄清，強調自己，指涉的並非民進黨新北市長參選人蘇巧慧，而是針對「拍定裝照」這件事本身。李四川也感嘆，自己尚未宣佈投入選戰，就遭刻意曲解與攻擊。

2026 新北市長選戰提前升溫，外界普遍認為李四川是藍營最具呼聲的人選。隨著藍綠攻防火力不斷升高，選戰煙硝味也越來越濃。

