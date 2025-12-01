引毛澤東言論稱「四巨頭曾主張台獨」 游錫堃樂PO小粉紅洗版戰況

游錫堃日前一篇「習主席你又說錯話了」貼文，引來許多中國網友攻擊。

前行政院長、立法院長游錫堃近日在臉書發文，直接挑戰中國國家主席習近平關於「台灣回歸中國」的說法，他以歷史為據，強調「台灣自古不屬於中國」，並引述了孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等四位近代史關鍵人物過去曾支持「台灣獨立」的主張，以證明習近平的論述「說錯話了」。游錫堃強調，即便清帝國曾殖民台灣，但這不能改變歷史事實，台灣並非自古以來就是中國的一部分，因此不存在「回歸」之說。

游錫堃的文章中最受矚目的，是他引述了中國共產黨領袖毛澤東等人的歷史言論。他特別指出，在二戰後的《開羅宣言》和《波茨坦公告》發表之後，根據中國《解放日報》，毛澤東仍於1947年3月8日表示：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。

游錫堃藉此向習近平喊話：「我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言。」這篇發文迅速獲得廣大關注，累積超過32萬次瀏覽與924次分享，也引發大量中國網友的強烈反彈，其臉書頁面湧入大量批判與辱罵的留言。

游錫堃引述史料稱，孫中山、蔣介石、毛澤東都曾主張「台灣獨立」。（翻攝自游錫堃臉書）

對於這股「傾巢而出」的批評聲浪，游錫堃並未退縮，反而於今（1日）早再次發文，以一句輕鬆的反問總結：「是命中要害嗎？」同時，他特別感謝900多位網友的分享，讓更多人得知「孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持『台灣獨立』」這項歷史資訊。





