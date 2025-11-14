引水人摔斷腿被迫停工！休養損失1296萬元 船公司全得賠

一名引水人執行任務時摔斷腿，求償停工期間薪資獲判准。（示意圖／unsplash）





引水人被認為是高薪但也高危險的專業工作。高雄港就發生一名劉姓引水人在登輪船時，甲板欄杆不穩，害他摔斷腿被迫停工，他向船東求償停工期間的損失卻被拖欠。高雄地院認定扶手欄杆早就被反應「沒固定會旋轉，不符合法規」，依照劉姓引水人薪資單，判決船東需要賠償他10個月的休養期間損失薪資，高達1296萬多元。

根據判決書內容，劉姓引水人接獲任務在2021年8月18日上午8點30分擔任「順興輪」的引水人，但順興輪上的甲板領港梯的扶手不穩固，導致劉男爬梯登船的時候摔落，左腳挫傷加粉碎性骨折、右手臂內側及右腿膝蓋外側挫傷等，有10個月無法工作，向船東與船公司求償醫藥費、看護費、醫療用品費、不能工作所損失的薪水等共1562萬餘元。

船公司認為順興輪之登船扶手欄杆並沒有任何設置或管理不當，是劉姓引水人自己沒有抓穩登船繩梯才會摔下，順興輪管理人跟船公司並沒有過失。劉姓引水人則指控，順興輪扶手欄杆沒有妥善固定，他抓住右側欄杆時因為欄杆旋轉無法抓住左側欄杆才會摔落。

法院綜合事證，發現船上的扶手欄杆不是固定式的，每當有人員要上下船。都需要放下繩梯再插上扶手欄杆，曾有被反應過「欄杆不固定會旋轉，不合法」，但都沒有改善，因此認定責任在船公司；至於賠償金額請求，根據劉男月薪122萬多元計算，再去除法院認為非必要的部分，判船東要賠1296萬多元。

