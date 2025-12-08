引水協會會員大會 持續關注引水法修法

適逢引水協會七十週年慶，理事長侯中南（中）、台灣省引水人聯合辦事處主任方信雄（右）、航港局副局長劉志鴻（左）一起切蛋糕。（記者周家仰攝）

▲適逢引水協會七十週年慶，理事長侯中南（中）、台灣省引水人聯合辦事處主任方信雄（右）、航港局副局長劉志鴻（左）一起切蛋糕。（記者周家仰攝）

中華民國引水協會（下稱引水協會）本（十二）月七日於台北兄弟飯店宴會廳召開「第廿三屆第三次會員大會」，理事長侯中南致詞時表示，適逢引水協會七十週年慶，回想領港老前輩們篳路藍縷，幫國家守護國門，讓航運安全、進出口順暢，值得現任領港敬佩與學習。

侯理事長感謝會員一年來對引水協會的支持與協助，讓會務順利推展進行，也感謝台灣省引水人聯合辦事處主任方信雄的辛勞付出，協助現任引水人在各方面的關懷與照顧。他提醒，現已進入冬季，東北季風增強，請引水人多注意安全，遵守航港局規定，達到人安，航安，港安。

侯理事長指出，目前協會持續關注《引水法》修法，引水艇及其他相關議題進行，期盼一切都能順利完成。

與會航港局副局長劉志鴻向長期守護我國港口通航安全的引水人員致上最高敬意與感謝。他指出，引水是港埠運作第一道防線，引水人總以專業、紀律與經驗，讓每艘船得以平安進出港，也讓臺灣各港得以穩定發展、帶動國家經貿鏈結與深化。

劉副局長表示，面對全球供應鏈調整、智慧航運與淨零轉型趨勢，港口安全與效率更顯重要。航港局將持續與引水協會緊密合作，推動引水訓練與考核制度精進、數位化引水與船舶交通管理及友善職場與人才培育；並在極端氣候與颱風季節強化應變協調、拖救能量與避港機制，共同提升航運韌性。

此次引水協會會員大會並邀請中華海事法律事務所鄭凱駿律師，以「引水人與法律人對話」為題，發表專題演講。