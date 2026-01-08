引渡至中國！太子集團陳志遭警押下機 憔悴畫面曝光

大陸中心／劉宇鈞報導

央視公布了陳志遭押下機的畫面。（圖／翻攝自央視）

「太子集團」首腦陳志，近日在柬埔寨遭當地警方逮捕，並依法引渡至中國受審。中國央視也公布了他遭押下機的畫面，只見他大部分的時間都低著頭，但還是可見神情相當憔悴。

央視宣稱，在柬埔寨相關部門配合下，中方派遣工作小組赴柬執行任務，已成功將涉嫌重大跨境賭博、詐騙犯罪的集團首腦陳志，自柬埔寨金邊押解返國，相關行動被形容為中柬執法合作的最新成果。

陳志低著頭，神情相當低落。（圖／翻攝自央視）

報導並指出，經初步調查，陳志所涉犯罪集團被指涉嫌經營賭場、從事詐騙、非法經營，以及掩飾、隱匿犯罪所得等多項違法行為。目前，陳志已依法遭採取強制措施，相關案件仍在進一步偵辦中。

回顧整起案件，柬埔寨太子集團除被指涉及跨國詐騙與洗錢行為外，亦遭控捲入人口販運與強迫勞動等重罪。該集團對外以房地產、金融及觀光產業作為主要營運項目，實際上卻被指暗中操作大量非法資金流向，其創辦人陳志也因此被列為國際通緝對象，最終遭當地執法單位逮捕。

