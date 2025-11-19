引爆排隊人潮！屏東市公所推「2026幸福屏安」月曆

屏東市公所推出限量版「二０二六幸福屏安」月曆，引爆排隊人潮。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東市公所推出限量版「二０二六幸福屏安」月曆，十九日一早正式開放索取，引爆排隊人潮，喜迎嶄新的一年。

今年屏東市公所的限量月曆以「幸福、安心、希望」為主題，由團隊企劃設計，融入城市景點、特色活動、公共建設與市民日常，以親切溫暖的視角呈現屏東生活風貌。

月曆一推出便備受期待，現場領取人潮踴躍，短時間內即發放一空，顯示市民對市政推動成果的肯定與支持。

屏東市長周佳琪展示「二０二六幸福屏安」月曆。（記者毛莉攝）

屏東市長周佳琪表示，看到一大早即前來排隊的長輩、家庭與年輕朋友，心中充滿感謝。每位市民的笑容，都是推動城市前進的力量，也是團隊堅持把事情做到更好的原因。今年的月曆不只是日期的紀錄，也是市民與城市共同走過的軌跡，希望陪伴大家迎接嶄新的一年。

屏東市公所指出，這次月曆引起熱烈迴響，提供了寶貴的回饋能量，未來年度將持續推出更精緻、更多元、更多意義的市政品項與服務，從行政便利、城市建設、數位化服務到生活環境改善，皆會以更貼心的方式呈現，打造更優質、更有感的市政體驗。

今年月曆首度規劃電子書，將這份手繪溫度同步數位化，沒能領取到的民眾也可透過手機、電腦輕鬆閱覽，實現智慧便民新生活。電子書預計將在近期透過市公所臉書推出，掌握第一手訊息請關注屏東市公所臉書粉絲團。