引爆書展亮點！《思考致富》重磅登場 「希爾財富藍圖系統商學院」同步成立

【警政時報 陳蒂蒂／台北報導】台北國際書展將於昨（8）日，在台北世貿一館D726攤位舉辦一場結合出版、財經與教育領域的活動。由城邦集團旗下布克文化出版所主辦的《拿破崙・希爾—思考致富聖經》新書發表會，將同步進行「希爾財富藍圖系統商學院」成立剪綵儀式，成為本屆書展期間的亮點活動之一。

布克文化表示，「希爾財富藍圖系統商學院」以拿破崙・希爾博士於1937年提出的《Think and Grow Rich》（思考致富）成功哲學為基礎，並結合華人文化脈絡、現代心理學架構與實際商業實務經驗，發展出以心智訓練、財商教育與行動實踐為主軸的教育系統，期望協助新世代建立可實踐、可複製的成長與財富思維模式。

新書發表活動後，與會貴賓於書展攤位合影留念。（圖／布克文化提供）

重量級嘉賓出席 成立剪綵儀式具指標意義

成立儀式當天，布克文化邀請多位出版、媒體與企業界代表到場參與，共同見證該教育平台正式啟動。出席貴賓包括《商業周刊》出版部總經理賈俊國、《今周刊》副總經理陳智煜、《卓越雜誌》董事長鄭玉章、《警政時報》社長伍仲威、《超越巔峯企管顧問》執行長林裕峯，以及《希爾財富藍圖系統商學院》執行長邱華靖等人。

活動現場展示《拿破崙・希爾—思考致富聖經》，主講人林裕峯於攤位說明內容。（圖／布克文化提供）

布克文化指出，來自出版、媒體與企業顧問領域的代表齊聚一堂，顯示成功心理與財商教育議題在出版內容、媒體傳播與實務應用之間，逐漸形成跨領域交流趨勢。

書展期間舉辦新書發表會，吸引民眾於攤位前聆聽分享。（圖／布克文化提供）

規劃長期心智教育平台 推動成功思維與實務應用

布克文化強調，「希爾財富藍圖系統商學院」並非短期課程或單一產品規劃，而是一項以長期發展為目標的整合型教育平台。未來將透過系統化課程設計、桌遊應用、社群共學機制與實體活動等多元方式，推動大眾對財富管理、成功心理與個人成長議題的理解，並強調將相關理念轉化為可實際執行的行動模式。

《拿破崙・希爾—思考致富聖經》新書發表會活動宣傳主視覺。（圖／布克文化提供）

活動現場亦將開放民眾近距離了解該系統的教育架構與應用方式，讓經典成功哲學不僅停留於書籍閱讀層面，而能延伸至日常生活與實務操作。

布克文化表示，歡迎對財商教育、成功心理學、個人成長、創業及商業思維等議題有興趣的民眾，前往台北國際書展現場參與相關活動。

