引爆民怨！苗栗狂男市場揮刀遭警開槍送醫 居民怒嗆「救他幹嘛」

苗栗縣消防局獲報，將揮刀男子送醫。讀者提供



苗栗縣苗栗市博愛街南苗市場今（2/4）發生隨機殺人案。鍾姓男子持刀進市場揚言殺人，警方到場頭部遭砍，立即開槍反擊將他制伏，但也波及協助的民眾，造成3人受傷。救護車到場將鍾男抬上車時，民眾憤憤不平地說：「救他幹嘛！」顯示他已成為當地居民心中最害怕的不定時炸彈。

攤商指出，41歲鍾男常精神恍惚在市場遊蕩，讓人看了害怕。今天上午7時許正值早市交易尖峰，鍾男持刀疑似要和攤商借手機遭拒，還指控攤商欠他租金，目露凶光揚言殺人，買菜的婆媽嚇得尖叫閃避，現場氣氛緊張，攤商立即報警。

警方到場喝令鍾男棄刀，但他不願配合，激動地揮舞刀子，警方噴灑辣椒水試圖壓制，鍾男卻猛砍警方頭部2刀，一旁警員立即開槍，民眾也上前制止，鍾男胸口中彈，一名民眾手掌也遭誤擊受傷，場面混亂。

隨後救護車到場處理，3人治療後都沒有生命危險。不過看到鍾男被抬上救護車時，民眾不滿瞬間引爆，痛斥「救他幹嘛？他砍警察欸！」、「大家都被他害慘了」、「把他放出來也是害人」不滿鍾男浪費醫療資源。

