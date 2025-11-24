引爆畫面曝／先開火再自爆！3自殺炸彈客闖巴基斯坦邊境警備隊 3死5傷

編譯張渝萍／綜合報導

巴基斯坦近期炸彈攻擊事件頻傳！路透報導，3名自殺炸彈客24日鎖定攻擊巴基斯坦一支準軍事部隊的總部，造成3死至少5傷。這已是本月至少第二起自殺炸彈攻擊，目前尚未有任何組織承認犯案。

3名自殺炸彈客24日以巴基斯坦一支準軍事部隊的總部為目標，造成3死至少5傷。（圖／翻攝自X平台 @globaltrendsX）

邊境警備隊遭攻擊2死5傷

報導引述警方說法指出，自殺炸彈客強行闖入位於靠近阿富汗邊境的城市白沙瓦（Peshawar）的邊境警備隊（Frontier Constabulary）總部，炸彈客先開火，之後在院內引爆自己。

根據X上的畫面，可看到一名路人被炸彈震倒在地，勉強起身往前走，之後疑似又不舒服蹲坐在地上，最後由疑似警衛者攙扶離開。

🚨🇵🇰 SUICIDE BOMBERS EXPLODE PAKISTAN PARAMILITARY HQ: 3 DEAD IN THE BLAST



2 suicide bombers stormed the Frontier Constabulary headquarters in Peshawar, northwest Pakistan, killing 3 in a bold daylight attack around a crowded spot near a military zone.



First bomber blew up at… https://t.co/65FtSKxavf pic.twitter.com/xufiVhPVzJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 24, 2025

該部隊副指揮官伊克巴爾（Javed Iqbal）表示，這起攻擊事件造成3名準軍事人員遇害。

炸彈客先開火再自爆

一名未獲授權接受採訪的不具名的高級官員向路透表示：「第一名自殺炸彈客在警備隊總部的主入口發動攻擊，另外兩人隨後進入院區。」

他補充說：「執法部門，包括軍隊與警方，已封鎖該區域並小心處理現場情況，因為我們懷疑總部內可能仍有恐怖分子。」

當地居民汗（Safdar Khan）受訪表示：「道路已被封鎖，軍隊、警方及安全人員在現場設置警戒線。」

BREAKING: Major terror attack on paramilitary base in Peshawar, Pakistan, by armed attackers and two suicide bombers, killing at least three.



Army and police have cordoned off the area and are handling suspected terrorists inside the compound. pic.twitter.com/uvJd9STga7 — World Source News (@Worldsource24) November 24, 2025

醫院發言人阿西姆（Mohammad Asim）表示，包含兩名準軍事人員在內的五名傷者已被送往雷丁夫人醫院（Lady Reading Hospital）。

近期攻擊事件頻繁

目前尚無任何武裝團體宣稱對此次攻擊負責。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德本月11日就曾發生自殺炸彈客攻擊事件，造成12死、20傷。當時巴基斯坦國防部長還宣布，國家已進入「戰爭狀態」。

這幾周以來，伊斯蘭武裝分子在該地區的攻擊有明顯增加；巴基斯坦與阿富汗上月還爆發致命的邊境衝突。

巴基斯坦指控阿富汗塔利班庇護武裝分子，幫助他們發動跨境攻擊，但阿富汗否認這項指控。

