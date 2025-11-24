引爆畫面曝／先開火再自爆！3自殺炸彈客闖巴基斯坦邊境警備隊 3死5傷
編譯張渝萍／綜合報導
巴基斯坦近期炸彈攻擊事件頻傳！路透報導，3名自殺炸彈客24日鎖定攻擊巴基斯坦一支準軍事部隊的總部，造成3死至少5傷。這已是本月至少第二起自殺炸彈攻擊，目前尚未有任何組織承認犯案。
邊境警備隊遭攻擊2死5傷
報導引述警方說法指出，自殺炸彈客強行闖入位於靠近阿富汗邊境的城市白沙瓦（Peshawar）的邊境警備隊（Frontier Constabulary）總部，炸彈客先開火，之後在院內引爆自己。
根據X上的畫面，可看到一名路人被炸彈震倒在地，勉強起身往前走，之後疑似又不舒服蹲坐在地上，最後由疑似警衛者攙扶離開。
🚨🇵🇰 SUICIDE BOMBERS EXPLODE PAKISTAN PARAMILITARY HQ: 3 DEAD IN THE BLAST
2 suicide bombers stormed the Frontier Constabulary headquarters in Peshawar, northwest Pakistan, killing 3 in a bold daylight attack around a crowded spot near a military zone.
First bomber blew up at… https://t.co/65FtSKxavf pic.twitter.com/xufiVhPVzJ
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 24, 2025
該部隊副指揮官伊克巴爾（Javed Iqbal）表示，這起攻擊事件造成3名準軍事人員遇害。
炸彈客先開火再自爆
一名未獲授權接受採訪的不具名的高級官員向路透表示：「第一名自殺炸彈客在警備隊總部的主入口發動攻擊，另外兩人隨後進入院區。」
他補充說：「執法部門，包括軍隊與警方，已封鎖該區域並小心處理現場情況，因為我們懷疑總部內可能仍有恐怖分子。」
當地居民汗（Safdar Khan）受訪表示：「道路已被封鎖，軍隊、警方及安全人員在現場設置警戒線。」
BREAKING: Major terror attack on paramilitary base in Peshawar, Pakistan, by armed attackers and two suicide bombers, killing at least three.
Army and police have cordoned off the area and are handling suspected terrorists inside the compound. pic.twitter.com/uvJd9STga7
— World Source News (@Worldsource24) November 24, 2025
醫院發言人阿西姆（Mohammad Asim）表示，包含兩名準軍事人員在內的五名傷者已被送往雷丁夫人醫院（Lady Reading Hospital）。
近期攻擊事件頻繁
目前尚無任何武裝團體宣稱對此次攻擊負責。
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德本月11日就曾發生自殺炸彈客攻擊事件，造成12死、20傷。當時巴基斯坦國防部長還宣布，國家已進入「戰爭狀態」。
這幾周以來，伊斯蘭武裝分子在該地區的攻擊有明顯增加；巴基斯坦與阿富汗上月還爆發致命的邊境衝突。
巴基斯坦指控阿富汗塔利班庇護武裝分子，幫助他們發動跨境攻擊，但阿富汗否認這項指控。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
中日關係惡化！廣州車展日系車夯 中國人「體正直」：只看品質CP值
東京嚴重車禍！轎車突衝上人行道 多名行人遭撞送醫
一文看懂／28點計畫與俄距離太近遭砲轟 最新美烏談判已讓基輔安心？
64%民眾願保衛台灣！苗博雅：習近平看到數字會知道侵略台灣非好選項
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 20 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 6 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 18 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 10 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AIT列機敏地 「保二特」完成軍訓後赴淡水海纜站操演｜#鏡新聞
為了因應中國灰色地帶侵擾行動加大，最近剛完成軍事訓練的警政署保二特機動中隊，今天(11/24)在淡水河口陸域的淡水海纜站，實施關鍵基礎設施防護操演，同時印太局勢因為中日升溫，日本防衛大臣小泉進次郎11/23視察與那國島，還宣布部署飛彈的計畫，我國外交部評估，日本舉動是有助維護台海安全。鏡新聞 ・ 1 小時前