引爆花海最潮盛會 農村繽菓室開幕 攜手青農、在地品牌共創武林風華
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025新社花海暨臺中國際花毯節於8日在臺中新社熱鬧登場！由農業部農村發展及水土保持署臺中分署打造的亮點主題館《農村繽菓室－舞林來逗陣！》正式登場。今年以「武林 × 舞林 × 有恁」為主題，融合農村文化與江湖創意，邀請全民走進花海、體驗俠氣滿滿的農村新風華。
英雄好漢舞動江湖！武林客棧化身花海最潮展館
今年展館以「武林客棧」為創意概念，融合農村文化與武俠江湖元素，從展館外觀到互動體驗全面升級。懷舊桌椅、古早攤車服務台與復古街機重現農村市街風情，民眾可體驗武林變裝，一秒變身大俠拍出最俠氣十足的造型。戶外還設有「武林擂台」、「客棧老街」、「洋傘廊道」等拍照熱點，讓賞花與打卡一次滿足。開幕式以鼓聲揭幕，來自苗栗的舞空術劇團以武術結合劇場的表演象徵農村精神的剛柔並濟；隨後由新社中和國小KidOpera劇團帶來精彩的扮仙戲《大三仙會》與歌仔戲《盤絲洞》，融合民俗與藝術的，重現古早江湖熱鬧氛圍，掀起全場高潮掌聲不斷。
青農品牌齊聚 打造農村創意新江湖
今年展館集結中苗地區16家青農與在地品牌，包括「好樂農莊」、「山守現」、「淘氣小農」、「阿聰師」等共同展出特色產品，這些青農夥伴不僅展現農村共榮成果，也讓在地好物被更多人看見。展期更推出24場DIY體驗活動，從富雨洋傘「製冰體驗」、好樂農莊「苦茶油保濕乳液DIY」，到詠惠生技「多肉瓶中花」等主題課程，讓大小朋友親手修煉屬於自己的「農村絕學」。加入「農村繽菓室LINE官方帳號」還能集點換好禮、參加抽獎，一站玩遍整個農村江湖！
澎派券完售秒殺 花海嘉年華人氣爆棚
展前首度推出的限量優惠「澎派券」一開賣即迅速完售，憑券可當現金使用並享七至八折優惠，引發熱烈搶購話題。農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，澎派券不僅炒熱展前氣氛，也象徵「農村繽菓室」已成為串聯在地產業與消費的新模式。展期中將延續這份熱度，推出現場優惠、闖關集點抽好禮與週週主題活動，讓遊客「拍得開心、玩得盡興、買得滿意」，感受最有俠氣的農村江湖！
聯名冰棒沁涼登場 在地商圈共創花海熱力
今年「農村繽菓室」特別與台電大甲溪發電廠推出限定包裝「白冷冰棒」，並與新社區休閒農業導覽發展協會合作「在地店家聯名互惠活動」，串聯十餘家在地品牌，包括薰衣草森林、東勢林場、菇神餐廳、小路露營區、花田民宿、菇菇部屋等知名店家，共同打造花海與商圈的聯動效應。自即日起，民眾持合作店家消費證明可至展館兌換限定冰棒乙支（每日限量，換完為止）；反之，於「農村繽菓室」消費者也可憑消費紀錄至合作店家享專屬優惠，讓「展區 × 協會 × 店家」三方共好，推動在地觀光經濟再升級。
農村創意舞動花海 邀全民逗陣闖江湖
農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示：「『農村繽菓室』年年創新，今年以武林客棧為題，讓農村文化與江湖精神相融，象徵農村的團結與韌性。希望透過這場嘉年華，讓更多人看見農村的多元風貌與創新能量。」他也感謝臺中市政府、種苗改良繁殖場及眾多在地合作夥伴的支持，強調這座花海江湖不只是展覽，更是一場跨域共創的行動，讓農村的創意與溫度被更多人看見。
