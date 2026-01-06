引爆話題《尋秦記》原班人馬回歸續作！古天樂隔12年「確定來台」和影迷見面

四季線上／陳軒泓 報導

經典港劇《尋秦記》原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名時隔25年回歸演出電影版，新作將於1月9日全台上映，古天樂率領《尋秦記》的主演員展開一連串的造勢，知道台灣粉絲已經許久沒有見到他，粉絲早己多次向電影公司敲碗，幾經調整，終於在台灣上映前安排出時間，確定與女主角宣萱一同在1月8日來台灣，進行兩天一夜的宣傳活動。

古天樂率《尋秦記》原班人馬回歸演出電影版（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》話題與口碑滿滿，也是近年香港電影在台灣少有的盛況。有趣的是古天樂與宣萱及郭羨妮曾在25年前來台灣宣傳港劇版的《尋秦記》，當時便吸引大批粉絲追星，收獲大批尋秦迷，這回兩人再度以「螢幕情侶」之姿來台宣傳，自然引爆粉絲期待。而《尋秦記》日前已在全台特別優先上映五場，讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，有粉絲說電影一開始便激動落淚，更有粉絲是哭著出場，直說「電影版真的是給尋秦迷一封情書」，充滿青春記憶的回憶殺！

廣告 廣告

古天樂、宣萱及郭羨妮曾來台宣傳《尋秦記》（圖／華映娛樂提供）

在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒折，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪」！這次古天樂與宣萱除了出席首映會，也特別抽出時間和粉絲近距離互動，在8日和9日都會舉辦映後見面會，讓影迷親眼看到宣萱如何治古天樂！

宣萱攜手古天樂將來台與粉絲見面（圖／華映娛樂提供）

【看更多】

緬懷一代電影教父！公益團體跨界宗教 延續李行導演大愛遺願

徐千京6年沒拍戲！自曝失去表演自信 靠「這部戲」重拾熱情

經典神劇《飛龍在天》重映勾回憶！梁佑南曝「撿包子」慘戲逼哭觀眾

【FastTV飛速看】精選華語電影一次追👉點擊前往

【限時觀賞】精彩古裝劇《大唐榮耀》線上看▶️





更多四季線上報導

黃鐙輝演戲拍到暈眩！健康報告異常被警告「會死掉」 自爆花半年休養

謝京穎腹中「雙馬寶」性別開獎！夫妻都猜錯網友笑稱：張書偉輸了

不裝機上盒、不綁約也能看電視！四季線上成最新收視日常