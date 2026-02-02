引狼入室！請6旬友人照顧母親 害9歲女兒遭殃

〔記者鮑建信／高雄報導〕年逾6旬的甲男，受託照顧友人的母親，竟趁對方9歲女兒在客廳床鋪陪阿嬤睡覺之際，涉嫌指侵得逞，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處7年10月徒刑。

警方調查，被告甲男為被害人A女的祖母看護，負責照顧生活起居，並為A女父親信任的友人。2023年7月17日至8月初某日晚上，甲男趁A女在1樓客廳床鋪陪祖母熟睡時，涉嫌指侵得。同年8月15日晚間，甲男又見祖孫2人睡覺之際，涉嫌再度侵犯她。

廣告 廣告

市警局婦幼隊接獲A女親友報案，傳喚甲男到案說明，製作筆錄後，依強制性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔甲男則否認，稱A女都是在說謊，否認犯行。

地院法官據A女描述被害過程，及醫院驗傷證明，及她出庭應訊情緒激動，哭泣長達4分鐘，認定甲男有罪，依妨害性自主罪和違反兒少法等罪，分處有期徒刑7年10月，併執行刑9年。

甲男不服上訴後，高雄高分院調查，甲男第2次犯行，罪證不足，從輕改判7年10月，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

同事女女愛變調 酒後凍未條同床硬上

2/2 威力彩頭獎飆8.7億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦！

注意！台74線2025年超速開15478件 這支新桿開3521件賺千萬

慢跑女深夜遭外套蒙頭摸胸 惡狼19年後性騷驗DNA落網

