引瑞士夜店大火為戒！雲林消防局防火周開跑 加強宣導

雲林消防防火周以瑞士跨年夜酒吧大火為鑑，加強校園宣導。（北五分隊提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣消防局統計分析，火災發生原因前3名分別為電氣設備因素、菸蒂、遺留火種。為降低火災造成的傷亡，消防局在防火周到各國小進行宣導，消防人員3日表示瑞士跨年夜酒吧大火，造成逾40人死亡，呼籲民眾在新春節慶歡慶時，切記不要在室內燃放仙女棒、鞭炮，這是非常危險的行為。

雲林縣消防局第三大隊北五分隊配合防火周，近日前往各國小進行消防宣導，並透過遊戲與體驗活動，讓防火觀念往下扎根，活動提到12歲以下兒童須在大人陪同下，才能在室外燃放煙火、炮竹，室內則禁止燃放。另外，若在室內進行明火表演，必須符合《明火表演安全管制條例》規範。

廣告 廣告

北五分隊分隊長陳明宏表示，根據民國112年內政部消防署建築物火災統計，電氣因素依然位居首位，而爐火烹調亦占相當比例，如乾燒與油鍋起火等情形，皆為常見起火原因。瑞士跨年夜酒吧大火與100年發生在台中傑克丹尼夜店火災很類似，都是室內有明火情況下發生的憾事。

第三大隊大隊長陳岳謄提到，災害預防勝於救災，正確用火用電的小動作，在關鍵時刻能爭取寶貴的逃生時間；而用火、用電、菸蒂熄滅、以及家中微小火源的管理，都是從小就該建立的良好習慣，也請大家建構不易起火且易於避難的空間，不堆放雜物保持動線流暢，打造不易被縱火的環境。

北五分隊指出，為讓學童從小扎根防火觀念，特別規畫「消防員體驗大作戰」多項實作項目，包括消防車射水、室內消防栓操作、CPR 教學、濃煙逃生體驗、塑化消防隊專業滅火器操作體驗、遊覽車防火及避難安全事項介紹、毒化災就地避難疏散、呼吸防護具及防護衣穿脫等。

更多中時新聞網報導

陳昇升格爺爺1年 開唱空檔幫愛孫慶生

3類津貼調漲 中小學老師加薪

走向全世界 台灣工藝年起跑