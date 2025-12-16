引用柯文哲昔談話「我給你一個方便」 檢方論告京華城涉對價收賄

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地方法院今（16日）審理京華城、政治獻金等案，上午繼續進行檢方論告，檢察官強調，前台北市長柯文哲遭扣案的A1-37隨身硬碟裡的工作簿excel檔案中的「小沈 1500」，已逐一驗證這就是帳冊，與威京集團沈慶京有明確對價關係，並引述柯過去曾說過的話，「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋？」強調柯在京華城案過程中，不斷「給一個方便」，加速讓京華城無中生有、取得不法利益，涉犯貪污圖利、收賄罪事證明確。

檢方指出，在搜索當天就發現工作簿檔案，檔案作者為「wen」，並一一舉證裡面包括有柯文哲雙城論壇講稿、對人事的意見相關資料，甚至是柯文哲在疫情期間的居家隔離通知書等，這些資料作者都是標示「wen」，可驗證「wen」就是柯文哲。

檢方說，柯文哲證述稱不清楚「小沈 1500」是誰做的，說還要查一下，還說不能說捐給他，因為錢不是匯給他的，涉陳述不實。

檢方直言，工作簿明確記載的就是帳冊，1500是明確的對價關係，並指柯文哲應該是以月為單位在記帳，「小沈 1500」時間為2022年11月1日，時間設定上應該是在10月到11月間，記帳前發生什麼事？沈慶京9月1日曾傳訊給柯文哲，說他婉謝其他政治人物，僅邀柯文哲親臨主持京華城案動工；9月7日鼎越公司議事錄說要把增加容積率20%部分分潤給京華城公司；9月8日有不動產買賣契約書也在講分潤；9月15日分潤匯款到京華城；10月18日鼎越取得建照執照；10月19日邀柯文哲出席京華城動土典禮；10月25日京華城內部開始進行分潤。

檢方強調，在9月12日至10月17日期間，沈慶京秘書吳彩仙就從銀行帳戶陸續提領現金款項，金額共1600萬元，若沈對這些錢有其他正常支出款項，也應該要有收據、憑證，或是像是工作簿帳冊的資金紀錄，即使後續有沈慶京友人徐文鑫片面的供述，指其中250萬元是給他，但沒有其他人能佐證或相關借據。

檢方直言，沈慶京2020年至2022年間向柯文哲請托京華城案，柯違背職務圖利京華城，無論如何都不應收受京華城的錢，只要有收，就會百分之百被認定與京華城案有關。

針對柯文哲曾傳訊息給時任競選總幹事黃珊珊「小沈已給過」，檢方提到，柯文哲當時請黃珊珊、時任競總財務長李文宗等人召開募款委員會，黃珊珊後來向柯回報，結果柯回稱「威京小沈已給過」，黃珊珊也說過當時她以為意思是沈慶京已捐過錢，但柯卻辯稱是沈慶京給了很多建議？檢方認定是指沈給過柯1500萬元。

檢方表示，針對京華城案，行收賄210萬元的部分，就是為了送研議，讓京華城案起死回生的對價；1500萬元則是違法取得容積獎勵，讓京華城案無中生有取得不法利益的對價。

檢方也引述柯文哲過去曾說的話，「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋？那也不是直接進你的賬戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說『用刀叉在吃人肉，都是很高雅的』，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」、「其實真的有選過一次的人就知道眉角在哪裡，哪裡是進你的賬戶，拜託！都是在旁邊弄的啦」這都是柯說過的話。

檢方說，什麼叫做「我給你一個方便」？當京華城希望回復120,284平方公尺樓地板面積時，市長開便當會指示研議；當京華城送公展時，柯文哲下字條給彭振聲，「行政流程加速，早日完工就可以了」；當京華城希望儘速核准都市計劃，市長開便當會指定都發局為PM，積極協助辦理；當京華城希望送都委會審議時，市長開便當會指定彭振聲為PM儘速提都委會審議；當京華城卡關在產發局時，市長下個字條，「怎麼做都行，快就好」，這些全部都是「我給你一個方便」。那你在選舉的時候如何回饋？「小沈1500」這就是選舉的回饋。「哪裡是進你的賬戶，拜託。都是在旁邊弄的啦」，這就是京華城的寫照。

檢方強調，柯文哲說自己因為清所以白，因為乾所以淨，但從證據上看到的是「因為貪，所以污」，在一年訴訟中，一直稱柯文哲為市長，因為我們也是台北市民，這是對柯的尊敬，同時也要提醒，柯在收這些錢時，你的身份是市長，市長可不可以這樣收錢？法官會有判斷。

檢方說，雖然與柯文哲在法庭上是對立面，但其實一直都相信柯文哲本來應該是清廉的，只是後來或許是因選舉需要花很多錢，魔戒戴上去後，貪圖沈慶京願意給的好處，所以在行政行為上產生污點，涉犯貪污圖利收賄罪，本案犯罪事證明確，請依法判決。

