引用雷根名言強調年齡「小勝」 張善政：從來沒說過只做一任

桃園市長張善政力拚爭取連任，藍營議員今接續質詢都拿綠營可能人選「超級比一比」，並詢問張「只做一屆」的傳聞，張善政正色強調：「我從來沒說過只做一任！」已高齡71歲的他更幽默引美國總統雷根競選名言：「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他！」市民支持當然會爭取連任。

國民黨議員凌濤讚張善政用穩健的腳步從從容容施政，面對選戰，他點名潛在對手、民進黨不分區立委王義川，日前大談桃園政策，提出桃園捷運應該連結新北捷運是「根本沒做功課、講政見當作上政論節目」，強調桃市府早規畫新北捷運三鶯線延伸八德。

張善政也對此表示，新北跟桃園捷運要連接，是非常顯而易見的事情，並舉桃園機場捷運早就已經連結台北、新北、桃園，狠酸：「城市的發展，不勞他費心！」

凌濤也批王義川2019年當航空城公司董事長，虧損達到2959萬，創該公司99年成立以來最高虧損額，「自己公司虧損都救不好了，還有力氣談城市願景？」凌濤並一一請局處長談桃園觀光、青埔教育和藝文資源近3年發展成績，像觀光人次成長5成6、觀光住用旅館率也達到6成6創歷史新高，青埔智慧科技圖書館全台首創機器人預約自助取書區，兒美館跟桃美館被減項20億是張善政爭取回來並建設完成，帶動青埔藝術運動園區成桃園文化觀光旅遊人次最高區域，光上半年就有超過900萬人次，駁斥王義川的唱衰。

凌濤強調，不管民進黨派來的是地方派系（暗指黃世杰），還是實力雄厚的財團二代（暗指何志偉），或政治乩童（暗指王義川），張善政都能從從容容、游刃有餘地過關，而不是嚇得戰戰兢兢、連滾帶爬。

國民黨議員林政賢則讚張善政上任近3年，民調滿意度突破7成，鐵路地下化、智慧城市轉型政績有目共睹，連任乃桃園之福，但卻尚未在公開場合正式宣布，外界甚至傳聞張自承「只做一任」。張善政對此嚴正澄清：「從來沒說過我只做一任，市民支持當然會爭取連任！」

林政賢也不客氣地點名何志偉或王義川「太小咖」甚至王義川是張善政台大土木系學生，航空城董事長任內實力大家也心知肚明，任何桃園藍委對戰都能輕鬆勝出。

林政賢聚焦在外傳民進黨可能派出正國會龍頭林佳龍參戰，特別將2人學經歷比一比，張善政有行政院長、科技部長及康乃爾博士、台大教授等經歷，與林佳龍學經歷平分秋色甚至小勝，林佳龍僅有年齡小10歲而小勝，林強調施政績效才是勝選保證，要求張善政公開表示有信心爭取連任，並盡速正式宣布，讓市民安心。

張善政不認同年齡大是弱點，當場表達年齡「小勝」應該移到他身上，引用美國總統雷根競選連任時所言：「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他！」強調當然有信心爭取連任。

