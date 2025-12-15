引用《動物農莊》開槍 檢批京華城案「比別人更平等」：清清白白不該淪為口號

柯文哲15日出庭畫面。董孟航攝

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲設京華城弊案、政治獻金等案，15日開庭由檢方針對柯文哲圖利、收賄2罪進行事實與法律論告，檢方批京華城比別人「更公平」，柯文哲為京華城打造獨一無二的方案，違反適法性、通案性等原則，「清清白白不該淪為政治口號」。

上午檢察官先針對圖利罪進行論述，公訴檢察官廖彥鈞引用經典反烏托邦小說《動物農莊》裡的名句「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」比擬京華城案的狀況，隨後梳理整起案件的脈絡。

廣告 廣告

檢察官表示，依據台北高等行政法院對京華城的訴訟判決，12萬284平方公尺樓地板面積是「一次性」獎勵，但獎勵被取消後，北市府就收到關於京華城案訴訟的陳情信，沈慶京爭取回復樓地板不成，轉個彎用《都市計畫法》第24條申請爭取到20%容積獎勵，研議過程與結果違反法律保留原則，也違反一致性平等原則。

「辯方曾提出如文華東方、南港輪胎工廠、亞灣等案，都有創設容獎，但這些案例都有明確的法律授權依據，本案的細部計畫只有京華城獨有。」檢察官再補充，民眾依《都計法》24條提出變更細部計畫申請，但提出不等於合法，就像每個人都可以申請低收入戶補助，但市府有把關的義務，不會全部照准，若審查、審議過程及結果有違背法令，就會構成圖利罪。

隨後，檢察官列舉過去來作證的公務員們，包括前劉秀玲、邵琇珮、林芝羽、胡方瓊等12人都質疑此案違反通案性原則，「如果這件准了，那其他人來申請可以比照辦理嗎？」

圖利罪論告進入尾聲，檢察官表示，柯文哲過去不斷罵檢察官是邪惡的、以害人作為職志，「我相信以後也會繼續罵」但他認為，檢察官的工作是為社會帶來利益，每場審判都是追求公義的過程，檢辯雙方不該妖魔化彼此，應本於事實、證據及法律說話，讓政治歸政治、法律歸法律，「柯文哲圖利罪事證明確，請鈞院依法判決」。



回到原文

更多鏡報報導

柯案法庭錄影上路首日！旁聽民眾要求打馬 法院說NO「自己戴口罩」

降職又降職！檢察官黃錦秋涉出入88會館 轉任北檢觀護人

邪教式心靈課程曝光！學員被逼撞牆、互毆還要同性結婚 祖產全被榨乾