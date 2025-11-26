引用「舊金山和約」談台灣 高市：日本無權認定台灣地位
日本首相高市早苗，今天被追問台灣問題，她引用「舊金山和約」說，日本沒有立場，來認定台灣的法律地位。對於日中關係惡化，她說自己有責任改善與中國的關係。不過大陸抵制赴日觀光，有日本媒體倒是認為，讓日本人「重新國旅」，可以補足這個缺口。
近日，日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論引發國內外廣泛爭議，在東京首相官邸前甚至出現民眾高分貝抗議的場景。日本立憲民主黨代表野田佳彥質疑高市早苗的立場過於明確，認為這可能損害國家利益。高市早苗則在國會答詢中解釋，她當時是被動回應具體狀況，並強調日本政府將依據實際情況做出綜合判斷，同時表明日本對台灣維持非政府間的實務關係，無立場評論台灣的法律地位。
在週三舉行的首次黨魁辯論中，高市早苗面對「台灣有事言論」引發中日關係急凍的質疑時表示，日本始終對與中國進行建設性對話持開放態度，今後將透過對話建立全面且良好的關係，並最大化國家利益。野田佳彥在會後受訪時認為高市的回應已可視為事實上撤回先前言論。然而，日本最近在沖繩與那國島宣布將部署飛彈，此舉引發大陸國台辦強烈反彈。
大陸國台辦發言人彭慶恩表示，日本在中國台灣地區鄰近區域部署進攻性武器，蓄意製造地區緊張，挑動軍事對立。大陸官媒近期不斷強調，日本與中國對立將傷害自身經濟，並派記者實地走訪沖繩，報導當地商店店員表示中國遊客明顯減少。
然而，日本媒體指出，實際取消的主要是中國官方或國企主導的旅行團，而非目前占比最大的自由行。日本產經新聞更分析認為，雖然陸客減少會對日本業者造成一定衝擊，但若能藉此機會重振日本國內旅遊市場，或許能逐漸彌補這一缺口。對於日本許多民眾來說，過去因大量遊客造成的「觀光公害」已讓他們對國內旅遊卻步，現在的情況可能帶來轉機。
