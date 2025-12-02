引用《進擊的巨人》經典台詞！ 高市早苗喊話各國投資日本引關注

日本首相高市早苗1日在「未來投資倡議（FII）」峰會上發表演說，呼籲各國加大對日本投資，還引用人氣漫畫《進擊的巨人》中的台詞「閉嘴，全部都投資在我身上就對了！」此話一出，不僅引起會場熱烈掌聲，也在社群上引發熱議。

這場由沙烏地阿拉伯主辦的國際峰會，首度在日本東京舉行。根據《每日新聞》報導，高市早苗在演講中，談及日本國家安全保障戰略，她強調供應鏈問題的重要性，並表示政府將強化相關措施，像是建立重要礦物的替代供應路線等措施，透過大膽推動危機管理投資，實現強勁的經濟成長。

在演講尾聲，高市早苗還引用《進擊的巨人》主角艾連的台詞，以英語說道：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了！」（Just shut your mouths! And invest everything in me）向與會者喊話投資日本，引發台下熱烈掌聲。

日本動漫在沙烏地阿拉伯等中東地區擁有高人氣，高市早苗引用經典台詞，藉此拉近距離的方式，被視為成功結合文化軟實力與經濟外交。不僅強化政策訊息，也為國際投資論壇增添話題性。