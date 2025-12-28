引發三戰？盲眼龍婆預言2026：中國併吞台灣

▲保加利亞盲眼預言家龍婆。（圖／翻攝推特）

[NOWnews今日新聞] 2025年已經進入最後倒數，對於2026年的未來，保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去的預言也被外媒重新檢視，她也預言地緣政治、氣候危機、人工智慧的三重打擊，將破壞2026年的和平，甚至提到「中國併吞台灣」引發世界強國大規模戰爭。

據英國鏡報報導，「盲眼龍婆」巴巴萬加對2026年做出不祥預言，她預見到地緣政治力量的轉變、氣候危機和人工智慧的崛起將破壞來年的和平。巴巴萬加過去曾預言「黛妃去世」等事件，獲得人們敬畏，雖然她對明年的預言尚未被證實，但仍引發許多人恐慌。

廣告 廣告

巴巴萬加預言2026將有「外星人降臨地球」，認為人類與外星智慧生物的首次接觸將在2026年11月發生，屆時將有一艘大型太空船進入地球大氣層，她似乎也認為，我們可能會在地球上與某個未知文明取得聯繫。

巴巴萬加過去曾預言2022年英國發生洪災，也預言2026年將發生天災，雖然不確定龍捲風、海嘯、地震的具體地點，但全球8%的地區會遭受地震、火山爆發的雙重災難，還會伴隨極端天氣的影響。

過去曾預言到911事件的巴巴萬加，也預言2026年將出現混亂局面，其中最令人擔憂的預言之一就是「第三次世界大戰」，她認為2026年將爆發一場涉及世界主要強國的大規模戰爭，這場衝突將蔓延至各大洲，引發一段政治動盪時期和全球緊張局勢加劇的時期。

有報導稱，巴巴萬加預言，「中國將併吞台灣，並導致俄羅斯與美國之間的直接對抗」這可能也與她對第三次全球金融危機，或至少經濟嚴重衰退的預言有關，這可能意味著市場崩盤、高通膨或貨幣崩潰。

另外，根據一些對巴巴萬加預言的解讀，她認為2026年是人工智慧徹底改變工業和日常生活的元年，許多人也開始疑問，當人工智慧滲透到生活中，該如何保持獨立性，擺脫所謂的「智慧機器」的控制？

巴巴萬加也曾預言「蒲亭垮台」，認為俄羅斯將在2026年出現一位新的領導人，這個能改變政治格局的俄羅斯強人，會被稱為「大師」或世界領袖，並在2026年崛起、佔據主導地位。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

地震引大火更可怕！日本防災專家推「救命神器」：防電氣火災

影／緬甸5年來首大選！軍政府遭質疑「假選舉」國際輿論譴責

旅日注意！京都伏見稻荷大社驚傳熊出沒 警車到場急拉封鎖線