引發恐慌！睡褲男持雙刀闖加油站辦公室 潑不明液體遭壓制

新北市三峽區今（20）日下午發生一起驚悚事件，一名32歲呂姓男子身穿卡通圖案睡褲，手持兩把刀具，闖入介壽路一段某加油站辦公室，並將不明液體淋於桌上，對現場人員進行恐嚇。

新北三峽一名32歲呂姓男子身穿卡通圖案睡褲，手持兩把刀具，闖入介壽路一段某加油站辦公室，並將不明液體淋於桌上，對現場人員進行恐嚇。（圖/中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，警方接獲報案後迅速到場，試圖控制該男子，但他情緒激動並強烈抵抗。隨後，警方動用優勢警力將其壓制。過程中，男子因手持刀具不慎割傷自己，最終由警方協助送往亞東醫院接受治療。

目前，警方已展開調查，釐清該男子的作案動機及相關細節。根據現場目擊者描述，該男子在進入辦公室後行為異常，並未對現場人員造成直接傷害，但其舉動仍引發極大恐慌。警方表示，將持續深入調查事件背景，釐清是否涉及其他犯罪行為。

警方呼籲民眾若遇到類似突發情況，須保持冷靜，應立即撥打110報警處理，避免與嫌犯發生正面衝突，以保障自身安全。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

