引發民怨！掛賀年布條張貼賀年春聯亂象起引反彈 民眾質疑民代失去表率角色

▲市容誰來顧？民代布條爭議，環保局角色被放大檢視！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆新年將屆，鳳山區誠智里一帶的大街小巷電線桿，道路旁出現突兀的賀年布條，署名李雅靜議員與誠智里長，民眾批評民代帶頭製造市區髒亂，嚴重影響市容觀瞻，卻不見環保局出面拆除。公權力遇到民代就轉彎，讓政府公信力淪為笑柄。

▲年節大掃除前夕，民代布條佔街頭，公權力為何不敢拆？

李雅靜指出，經了解，相關張貼情形，可能是熱情支持者自行張貼，若造成市容觀感不佳或環境髒亂團隊。已請服務團隊主動了解相關情況，避免類似情形再度發生。

廣告 廣告

▲賀年布條掛滿電線桿，市容觀感不佳引民怨。

民眾認為，民代應該為民表率，尤其是農曆新年即將到來，家家戶戶都在大掃除迎接新年，政府還在年節前，推動＜國家清潔週＞運動，民代卻帶頭影響市容觀瞻，真的是做了非常不好的示範。

民眾也呼籲市府，應該展現權力取締違法的決心，恢復市容觀瞻，不要只敢＜拍蒼蠅，不敢打老虎＞，執法如果採取雙重標準，不僅公權力蕩然無存，更將淪為民眾笑柄。（圖╱記者王苡蘋翻攝）