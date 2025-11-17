引童話故事宣導法律小常識 最高檢推動畫微電影獲好評

最高檢透過動畫方式製成微電影，由檢察官帶領觀眾在12篇耳熟能詳的童話故事中，宣導法律常識。（最高檢提供）

最高檢察署繼2025《法律 童話 物語》公益桌曆後，再採動畫方式製成微電影，透過淺顯易懂的童話故事，帶領社會大眾認識法律的意義、精神、目的，以及與環境、契約、正義、道德、家庭、文化、安全、社會、科技的關係等不同面向的法律議題，不僅讓法律教育更具創意，也能透過社群與校園推廣，落實生活法律常識。

最高檢精選小王子、雪后、愛麗絲與紅心皇后等12篇經典故事作為主題，結合馬祖藍眼淚、中央山脈、高雄愛河、臺北大稻埕、花蓮月洞、臺中國家漫畫博物館、屏東大社部落、臺北101及新北九份等各地特色，分別闡述法律不同的面向與意義。推出後獲得熱烈迴響，6千本全數售罄。

最高檢又採動畫方式製成微電影，由阿紫檢察官帶領觀眾在12篇耳熟能詳的童話故事中，認識法律的意義、精神、目的，以及與環境、契約、正義、道德、家庭、文化、安全、社會、科技的關係等不同面向的法律議題，不僅讓法律教育更具創意，也讓更多人意識到法律的魅力與力量，即日起微電影將提供各檢察機關法律宣導使用，並在社群平台與校園推廣，讓法律教育以輕鬆有趣的方式，深入每個角落。國人可在YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，即可收看最高檢察署用心製作之法律宣導微電影。

最高檢說，這部史詩般的「法律 童話 物語」微電影是臺灣首部以童話來敘述法律生命之歌，製作期間，傾聽各方意見，一年磨一劍，務求生動活潑，在童話與法律交織下，讓全國大朋友、小朋友一起快樂讀法律。

本片製作期間，於各種場合試映，深獲國內外貴賓好評，德國巴伐利亞邦班堡高等檢察署檢察長Wolfgang Gründler觀賞後表示將把這樣的理念帶回德國實踐。

此外，2019年臺北地檢署協助拍攝之「一日檢察官」實境電影，播放迄今已有331萬人次觀看，創下司法電影歷史性的高峰。最高檢察署將「法律 童話 物語」，拍攝成動畫微電影，生動活潑，走入每一個人的手機與網站，相信也能打破這個紀錄。

