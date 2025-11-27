引美軍印太司令國會證詞 陳冠廷支持兆元國防預算「有備則無不備則有」 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對總統賴清德昨日舉行記者會，宣布未來8年將投入新台幣1.25兆的國防特別預算；對此，民進黨立委陳冠廷今（27）日表達支持之意，並指出中國正以2027年為期程，推進犯台能力的準備，當有人質疑「備戰是否會升高情勢」時，實際情況恰好相反，沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高；他強調，「有備則無，不備則有；降低風險的方式，就是準備」。

陳冠廷表示，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞曾明確表示，中國正以2027年為期程，推進犯台能力的準備；而這樣的警訊不只來自軍事單位，日本東京大學教授松田康博在受訪時也曾以「信則無，不信則有」形容台海風險。他認為，除了不能忽視中方威脅，更要有「準備防備意識」，只要有準備防備的意識、讓中方看見代價，熱戰風險才會下降。

「台灣不能把威脅當成例行公事，也不能把和平當成理所當然。」陳冠廷進一步表示，所謂「危險窗口期」不是口號，而是中國的軍事能力、中共主席習近平個人政治節奏、印太戰略競爭3者交疊後的現實環境，若台灣在此時鬆懈，才會真正讓對方誤判。

陳冠廷指出，從飛彈量能、無人機與反制系統，到通訊韌性、後備戰力、國防產業鏈的自主化，這些都不是危機爆發後才做得來的事情；賴清德推動的兩大方案，正是把「平時的投入」當成「戰時的避免」。

陳冠廷也提到，日本現在普遍理解「台灣有事，就是日本有事」，一旦衝突爆發，戰場絕對不會侷限於台灣周邊，而會延伸至東海、南海乃至整個西太平洋，台灣若能展現持續且確實的自我防衛準備，不只降低誤判，也能強化與周邊民主國家的合作基礎。

陳冠廷強調，當有人質疑「備戰是否會升高情勢」時，實際情況恰好相反，沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高；因為「有備則無，不備則有」，降低風險的方式，就是準備。

陳冠廷表示，中國改革開放後，在經貿與科技的進步有目共睹，他分析真正讓中國走向偉大的，不會是武力擴張，而是文化、經濟與創新的正向力量，這樣的影響力才會持久，若是走上武力擴張，將會是東亞的浩劫。

