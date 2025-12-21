引蛇出洞！日本警方派8旬老婦「假裝被騙」 逮捕2台籍車手「都不滿廿歲」

日本警方逮捕台灣籍車手。日本警方示意圖。翻攝千葉縣警官方IG



據日本媒體今天（12/21）報導，日本山口縣一名80多歲婦人，多次遭相同手法詐騙，警方為了引蛇出洞，指示受害女性「假裝被騙」，成功在約定地點逮捕2名自稱台灣出身的車手，由於可能是組織性犯罪，將繼續展開調查。

據《讀賣新聞》與山口電視台報導，日本山口縣下松警署宣佈，已於本月20日，依詐欺未遂罪名，逮捕2名自稱台灣出身的男子，年齡分別為18與19歲，相當年輕。

警方說明，本月10至20日，兩名犯嫌與其他共犯，多次以電話聯絡下松市一名80多歲的女性，並謊稱自己是公安委員會與金融廳的職員，還向受害人表示，她涉及藥物事件，必須調查其帳戶存款，企圖詐騙730萬日圓（約139萬元台幣）。

廣告 廣告

報導指出，受害女性先前已兩度受騙，均是同樣的詐騙手法，累積詐騙金額超過1千萬日圓（約191萬元台幣）。

警方調查後，為了「引蛇出洞」，指示受害女性假裝被騙，並在女性與犯嫌約定交付現金的場所，當場將兩人逮捕。

由於目前仍在調查中，警方未公佈犯嫌的供述，不排除是組織性犯罪。

更多太報報導

美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 鳳凰城豪宅成房市主力

「快快文化」不能等待？ 南韓作家旅台震驚：時間過好慢

見人就叫歐爸、歐膩 「韓式稱謂」學問大！竟讓青瓦台官員丟飯碗？