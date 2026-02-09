引進人工水晶體入台醫師劉榮宏辭世 曾救治蔣經國

振興醫院今（9）日發布新聞稿，振興醫院前院長、劉榮宏醫師於上月27日與世長辭，享壽88歲。劉榮宏民國27年生於嘉義，一生投入眼科醫學研究與臨床治療，不僅是台灣視網膜領域的權威泰斗，更是將國內眼科醫療技術推向國際先進水準的重要功臣。他曾於1970年代兩度赴美國哈佛大學及約翰霍普金斯等醫療機構進修，並將習得的視網膜治療技術帶回台灣，對於國內糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變的早期治療推動不遺餘力。因其醫術精湛，已故前總統蔣經國當年受糖尿病視網膜病變所苦時，亦是劉榮宏的長期患者。

開創國內眼科多項首例技術

在眼科醫療技術的轉型期，劉榮宏引進了多項指標性技術與設備。他成功將人工水晶體帶入台灣，並親自完成國內首例人工水晶體植入手術以治療白內障，創下醫學史上的先例。此外，他引進了亞洲第一部醫用氬氣雷射，並改進且推廣白內障超音波乳化手術，大幅提升手術精準度。由於在學術與臨床上的卓越貢獻，他在1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）頒發之榮譽獎牌最高榮譽，並曾獲得前總統李登輝表揚，奠定其在亞太眼科界的領導地位。

廣告 廣告

劉榮宏在擔任中華民國眼科醫學會第十屆理事長期間，於1994年主辦首屆「中日眼科聯合學術研討會」，建立台灣眼科與國際接軌的平台。2012年，他發起成立中華民國視網膜醫學會，並擔任首任理事長與榮譽理事長，透過強化國內外學術交流，使台灣視網膜治療水準持續精進。其領導能力不僅展現在醫學會的運作，更展現在協助國內專科領域走向制度化與專業化的過程中。

桃李滿天下傳承教學熱忱

除了在國內的醫療貢獻，劉榮宏亦致力於提升落後國家的醫療水準。在擔任振興醫院院長期間，他與財團法人國際合作發展基金會推動國際醫療合作，兩度親自率領醫療團隊前往薩爾瓦多進行義診。他更是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓等地，不僅為當地貧困患者執刀，更將醫療技術無私傳授給當地醫師，將醫者仁心的精神延伸至國際人道救援場域。

在醫學傳承方面，劉榮宏終其一生專注於精進醫術與推動眼科教學。他秉持絕不藏私的教學態度，承先啟後訓練了二十多位頂尖視網膜專科種子醫師，以及數百位分佈於全球各地的眼科專科醫師。其門生遍佈南北及海外，培育出新一代眼科醫療骨幹，真正達成桃李滿天下的教育成就。