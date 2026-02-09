引進人工水晶體 醫師劉榮宏辭世

台灣首例人工水晶體植入手術的執刀醫師劉榮宏辭世，享壽88歲。

（振興醫院提供）

記者傅希堯∕台北報導

「台灣視網膜泰斗」振興醫院前院長劉榮宏日前離世，享壽88歲；劉榮宏將人工水晶體引進台灣，完成國內首例人工水晶體植入手術治療白內障，也是已故前總統蔣經國先生的眼科主治大夫，亦為台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的醫師。

劉榮宏於民國27年出生於嘉義，他一生對醫界尤其是眼科領域的發展貢獻卓越，致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代更兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得之視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。

振興醫院表示，早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變之先進治療，嘉惠無數病患，故 蔣總統經國先生當年罹患糖尿病視網膜病變，也是由劉榮宏進行照護。

劉榮宏也是成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉，改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進。於1998年榮獲美國眼科學術院(American Academy of Ophthalmology)之榮譽獎牌最高榮譽。

振興醫院指出，劉榮宏於擔任中華民國眼科醫學會第10屆理事長時，主辦第1屆「中日眼科聯合學術研討會」(1994年)，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。

振興醫院表示，劉榮宏擔任振興院長任內，與國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並兩度領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。