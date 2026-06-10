引進印度移工來台？專家：2選舉前不可能開放

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我國民眾對印度移工開放與否十分敏感，勞動部長洪申翰原本稱「今年有可能」（引進印度移工），遭反彈後隨即改口稱「目前沒有時間表」。（報系資料照）

我國民眾對印度移工開放與否十分敏感，勞動部長洪申翰原本稱「今年有可能」（引進印度移工），遭反彈後隨即改口稱「目前沒有時間表」，學者估計，由於面臨民意壓力，預估至少到今年底9合1大選前不會開放，而後年1月為總統大選，「明年也不太可能會開放」。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆坦言，我國目前開放移工來源國如蒙古，因為仲介未有據點、企業沒有引進意願，目前也沒有蒙古移工在台工作，如果雇主不想引進印度移工，應該也會跟蒙古一樣，就算開放還是沒有人引進。他直言，印度開放與否是「買保險」概念，擔心的是印尼、越南、菲律賓及泰國等主要移工來源國經濟起飛、薪資增加，加上日本、韓國競爭未來引進可能會面臨瓶頸。

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台灣對外關係研究暨發展協會部門主任孫治本則說，印度移工面臨民意反彈，政府開放勢必慎重，還要考量選舉、美國要求我國解決強迫勞動等因素，印度移工不可能在今年選前開放，而明年又有總統大選起跑，勢必會繼續暫緩。他認為，要開放印度移工前提應是解決失聯移工，甚至考慮移工自由轉換等措施。

孫治本提及，政府會開放印度移工應是考量未來可能會有乏移工的問題外，也盼藉此改善印度關係。

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安則說，目前有意引進印度移工為在印度當地早有設廠的製造業，否則在目前而言印度增加可有可無。他更提及，印度輸出2000萬餘名移工都是透過仲介方式，但我國要求卻優先透過「直接聘僱」方式，也是卡關原因之一。

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