引進印度移工掀民怨 侯友宜打臉中央：跟之前講的不太一樣

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勞動部長洪申翰日前稱最快今年引進首批印度移工，引爆民怨後改口稱需達到有「企業需求」、「印方執行」兩大前提才會引進。新北市長侯友宜今（15）日受訪指出，幾年前政府曾說是假訊息，「但是看到現在是進行式」，這跟政府之前講的不太一樣。

新北市長侯友宜15日受訪強調，政府引進任何移工都需做好配套。（圖／中國時報高鈞麟攝）

新北市長侯友宜先前在總統大選期間，曾在辯論會中談及政府擬引進印度移工的社會疑慮，結果被對手、現任總統賴清德駁斥是「假消息」，但勞動部日前卻稱最快年底引進，再掀爭議。

侯友宜今受訪表示，記得幾年前曾談到政府與印度簽署移工MOU，當時政府說是假訊息，「但是看到現在是進行式」，這跟政府之前講的不太一樣。

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侯友宜強調，任何移工的引進都要從治安面、本土就業環境思考如何做好配套。尤其管理面、制度面，政府都必須做好準備，否則不該輕言開放。而民眾最擔心的治安、就業環境等部分，政府也應向民眾清楚說明。

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