引進印度移工會讓台灣成「性侵島」？翁達瑞：中國通報數更高

旅美教授翁達瑞住家附近的一處鬱金香花園，舉目望去都是印度移工。他進一步說明，拍攝時新冠肺炎剛解禁，遊客被要求戴上口罩。 圖：翻攝旅美教授翁瑞達臉書粉專

[Newtalk新聞] 勞動部長洪申翰近期在立法院鬆口表示，今年底有機會引進首批印度移工，引發不少民眾對治安與管理問題的疑慮，其中，國民黨立委王鴻薇更直言，民眾擔心台灣引進印度移工會變成「性侵島」。對此，旅美教授翁達瑞在臉書發文舉阿聯酋和新加坡為例，這兩個國家分別引進了400多萬與近40萬的印度移工，但當地並沒有因此出現嚴重的性犯罪問題，印度的性侵通報件數甚至比人口相近的中國還要低。

兩年前，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），初期的一千名印度移工可望在今年底引進台灣。消息傳出後，王鴻薇宣稱印度移工的引進已造成國人的治安憂慮，要求政府確保性別平權的環境。若民進黨政府強渡關山引進印度移工，台灣恐怕會變成「性侵島」。

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翁達瑞說，王鴻薇的說詞充滿歧視，也是公然羞辱，「我要用具體的數據幫王鴻薇醒腦。」印度是輸出勞力最多的國家，超過1800萬移工在世界各國提供勞務，從程式設計師、醫療看護、零售服務員、建築工人到裝配工人都有。其中，阿聯酋引進的印度移工最多，高達439萬人，佔當地總人口的38%，但阿聯酋並沒出現王鴻薇所說的性犯罪問題。新加坡也引進將近40萬印度移工，居所有亞洲國家之首，也沒變成王鴻薇口中的「性侵島」。

翁達瑞也以自己在美國居住所在的華盛頓州為例，也是印度移工密度最高的區域之一。每逢假日，附近的遊覽景點都可以看到大量的印度移工。他們的舉止溫和，笑容靦腆，察覺不到絲毫的性威脅。根據犯罪記錄統計，印度全國通報的性侵件數略高於31000件，比人口相當的中國低了約9000件，但對於開放兩岸交流，王鴻薇卻從未擔心台灣變成「性侵島」。事實上，中國通報的性侵案遠低於實際件數。根據學術研究調查，五成多的中國婦女曾是性犯罪的受害者，七成多的中國性侵犯未受到任何法律追訴。

翁達瑞認為，王鴻薇可以反對引進印度移工，但理由不應該是性犯罪的憂慮，更不應使用「性侵島」的誇張言語。只為了反對開放印度移工的引進，王鴻薇無故抓狂，危言聳聽，還充滿種族偏見。我們的政府不需要王鴻薇這種國會議員。

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