引進國際領先KBR三級減量技術 台肥台中廠獲准適用碳費優惠費率

《圖說》台肥台中廠之硝酸工場引進國際領先之KBR三級減量技術。（圖／台肥公司提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】面對全球氣候變遷挑戰與2050淨零排放目標，台肥公司台中廠之硝酸工場引進國際領先之KBR（Kellogg Brown & Root）三級減量技術，此一計畫已於2025年12月19日獲得環境部審核通過「自主減量計畫」取得碳費優惠費率，不但節省可觀碳費，而且也大幅降低溫室氣體排放，成為綠色轉型企業典範。

依照環境部規定，年溫室氣體排放量達25,000公噸二氧化碳當量以上之電力與製造業，將被納入碳費課徵對象。台肥台中廠因硝酸工場在生產過程中副產氧化亞氮（N₂O），也就是「氣候變遷因應法」所列管的七大溫室氣體之一，因而成為台灣首先面對碳費挑戰的業者之一。

台肥持續投入碳減量技術與製程優化，積極配合環境部於2024年8月29日公告的碳費三項子法，展現企業實踐氣候行動的決心。引進KBR三級減量技術之後，減量效率高達百分之95以上，而且不影響製造效率，相關設備預計將於2028年第一季（117年Q1）前完成建置。

台肥表示，硝酸為化學肥料生產的關鍵原料，N₂O雖然並非傳統空氣污染物，但對全球暖化影響甚鉅，依據聯合國IPCC公告之全球暖化潛勢係數（GWP），每公斤N₂O相當於265公斤CO₂。台肥透過與國內外專業技術廠商合作，積極降低製程中N₂O排放濃度，並朝向低碳肥料產品發展，支援永續農業。

台肥強調，展望未來，台肥將持續強化研發能量，提升環保製程效能，擴大與專業技術夥伴合作，全面推動廠區低碳轉型與綠色製造，實踐「低碳、永續、創新」的企業願景，與全台灣攜手共迎淨零未來，全心全力守護地球。

