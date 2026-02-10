「引進外國女性」提高生育率 ? 韓官員發言引爆國內外怒火 當天就被開除黨籍

韓國目前面臨全球最低生育率挑戰，國家 5,000 萬人口可能在未來 60 年減半。 圖:翻攝自X帳號@tang__kira

[Newtalk新聞] 韓國南部珍島郡（Jindo County）一名地方官員近日因建議從越南或斯里蘭卡「引進年輕女性」以提高生育率，遭到強烈譴責，最終被開除出執政黨共同民主黨。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，事件起於上週，珍島郡郡守金希洙（Kim Hee-soo）在一次市政會議上表示，可以將外國女性嫁給「農村地區的年輕男子」，以解決人口萎縮問題。該番言論透過電視播出後立即引發公眾不滿，越南政府隨後提出外交抗議，也在韓國引起數日公眾憤怒。

廣告 廣告

韓國目前面臨全球最低生育率挑戰，國家 5,000 萬人口可能在未來 60 年減半。金希洙的言論被批評為性別歧視和對移民女性的不尊重。

金希洙在市政會議後隔天嘗試道歉，聲稱自己本意是強調農村人口問題，但承認措辭「不恰當」。全羅南道政府亦就其言論公開道歉，表示「給越南人民和婦女造成深深傷害」。

越南駐首爾大使館在臉書發表聲明，譴責金希洙的言論「不僅是表達方式的問題，更涉及價值觀以及對移民婦女和少數族裔的態度」。目前斯里蘭卡官方尚未回應此事。

韓國民主黨發言人表示，週一黨最高委員會一致投票決定開除金希洙黨籍。另有報導指出，婦女與移民權益活動人士計劃於週二在珍島郡政府前舉行抗議集會，表達對其言論的不滿。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 義大利運鈔車劫案震撼現場! 搶匪偽裝警察公路攔截 還動用炸彈爆破

美偵察機入侵領空伊朗不敢打? 美軍恐開打 哈梅內伊向人民喊話展決心