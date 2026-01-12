引進外籍護佐 北榮經驗談力挺

衛福部樂生療養院附設日照中心護理師臨床教學，指導外籍看護工交接護理日記。（本報資料照片）

衛福部擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助照顧急性病房病患，引發護理團體擔憂，若語言與專業訓練尚未到位，反增加護理師負擔。台北榮總院長陳威明認為，在現代科技協助下，語言不會是問題，眼神交會、手勢都可以溝通，且外籍人力並非從事專業護理工作，只要經過訓練就沒有問題。

陳威明提到，北榮桃園分院護理之家目前聘僱24位越南籍照服員，滿意度很高，護理師高興，病人和家屬也高興，北榮蘇澳分院也即將引入外籍照服員。因此他贊成外籍護佐、照服員進入醫院病房，認為可以幫護理師分憂解勞。

北榮桃園分院院長彭家勛分享，外籍照服員投入服務前皆有經過訓練，起初是一對一帶領，適應環境和語言，現在大致都可獨立作業。他坦言，本國籍照服員一直有人力缺口，造成護理人員的壓力，引進外籍照服員後，工作態度非常認真，幫助非常大。

護理師護士公會全國聯合會強調，並未反對任何合法合規的人力政策，但外籍照服員並非護理人力，而是照護輔佐人力，角色定位必須清楚，核心在於制度是否能在急性病房這樣高度專業的場域中，確保病人安全與整體照護品質。

衛福部長石崇良表示，現在許多小家庭，一人住院會影響其他人的工作。衛福部推動住院整合照護計畫後，民眾滿意度高，醫院卻面臨人力短缺，才會提出導入外籍人力。他強調，並非要取代護理人員，如果沒有這些人來做，工作就會落到護理人員身上，反而會造成護理師離職，衛福部會加強和護理界的溝通，「這是好事，大家應該樂觀其成。」