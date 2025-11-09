引進無人機 苗縣非都市土地審查作業蟬聯全國第一

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府參與內政部國土管理署舉辦「執行非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫」，透過引進無人機協助會勘、會議無紙化等創新作為，蟬聯全國縣市組第1名「品質優良獎」。

苗栗縣政府工商發展處處長詹彩蘋今天表示，國土署辦理非都市土地開發許可審查作業評鑑，目的在於激勵各地方政府提升非都市土地開發審查效能，強化基層工作成效及品質。今年共有18個直轄市及縣市政府參與評比，苗栗縣繼去年奪得佳績後，今年再度榮獲第1名，並同時獲得「創新精進獎」肯定。

詹彩蘋指出，苗栗縣非都市土地面積約占全縣土地總面積的78.6%，113年度包含已核定和審查中案件，共有10件，承辦人員秉持「環境保育、區域均衡與土地合理利用」原則，全部案件落實開發審查公開透明、推動數位化、無紙化、流程標準化，確保審查公平性、效率與專業性。

詹彩蘋說，在創新項目上得分不少，除透過無人機協助會勘，也力行會議無紙化，審查小組委員資料使用平板，未來將持續精進，建置審查App或網站，審查資料及意見等全部會前提供委員，可預先審查及紀錄。

詹彩蘋表示，今年再度榮獲第1名佳績，展現縣府團隊在審查品質與行政效能的整體提升，不僅是中央對縣府執行力的肯定，更代表地方團隊長期投入與跨局處協作的成果，縣府將持續配合內政部國土署政策，推動審查制度優化與透明化，提供縣民更好、更快的服務品質，強化苗栗縣的競爭力。（編輯：李淑華）1141109