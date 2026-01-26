引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運

記者李鴻典／台北報導

薰衣草森林集團今（26）天宣布，位於南投的全新園區——薰衣草森林南投九九峰園區，將採分階段方式開放，首波限額預約於2月11日至14日開放，邀南投縣民免費入園體驗；2月17日至3月8日，開放一般旅客預約參觀，3月9日起啟動試營運。

南投九九峰園區適合全齡旅客，可安排半日至一日停留的生活提案型旅遊園區。（圖／飯店旅宿業者提供）

薰衣草森林集團透過新聞稿指出，占地4.9公頃的薰衣草森林南投九九峰園區以療癒生活、自然地景為核心，結合策展、餐飲空間、心之芳庭婚宴、環境教育、導覽與選物等多元體驗與設施，更以南投在地特色物產打造的伴手禮品店。

值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。

薰衣草森林南投九九峰園區2月開放預約制體驗，3月9日起試營運。（圖／飯店旅宿業者提供）

薰衣草森林指出，整體園區定位為適合全齡旅客，可安排半日至一日停留的生活提案型旅遊園區，希望提供一種可以放慢腳步、慢慢過一天，每一次來都有不同體會的旅遊方式。相關試營運內容與體驗資訊，將於後續陸續對外說明。相關資訊將以薰衣草森林官方公告為準。

園區首階段將開放「限額預約制體驗」，於2月11日至2月14日，作為正式試營運前的暖身期，免費招待草屯鎮民與南投縣民入園體驗。自2月17日起至3月8日，園區亦將持續以預約制體驗方式開放，開放一般旅人在限定名額下，率先感受南投九九峰園區的規劃與動線體驗，希望藉由預約體驗的幸運民眾，獲得第一手回饋與建議，讓園區能持續調整與提升，期許讓園區正式試營運時，提供更完善的服務。



薰衣草森林指出，2月開放階段皆屬預約制體驗期間，相關服務與體驗內容將依實際營運狀況逐步調整，正式試營運將自 3 月 9 日起啟動，相關資訊將以薰衣草森林官方公告為準。

被譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波國際觀光集團旗下新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，正式推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，餐價自1980元+10%起，即日起開放預訂。餐檯規模全面升級，年節首日獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽，將五星級飯店等級的團圓盛宴推升至市場少見高度。

「2026駿馬迎春莫內饗宴」春節Buffet登場。（圖／飯店旅宿業者提供）

莫內饗宴春節菜單全面升級，祭出九道春節限定料理，強打「頂級海味」、「年味寓意」與「現場氣派」，從視覺、味覺到年節儀式感一次到位。其中最吸睛的福祿大三元，嚴選整顆鮑魚、扇蝦與龍膽石斑清肉入菜，象徵富貴團圓；另年年有魚則選用藍瓜石斑清蒸上桌，魚肉細緻鮮甜，寓意年年有餘、吉祥如意。

煙波國際觀光集團新竹湖濱館推出「2026駿馬迎春莫內饗宴」春節九大珍饌。（圖／飯店旅宿業者提供）

為搶攻情人節商機，台北寒舍艾美酒店北緯二十五攜手丹麥珠寶品牌 Pandora，即日起至3月31日推出「甜蜜艾語」聯名雙人下午茶。本次以Pandora情人節系列新品「UNLOCK LOVE」鎖頭、愛心與粉色的造型為靈感，打造浪漫甜鹹點心，每套2,080元+10%，並可加購粉紅氣泡酒，讓戀人幸福微醺。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五攜手丹麥珠寶品牌Pandora，即日起至3月31日推出「甜蜜艾語」聯名雙人下午茶。（圖／飯店旅宿業者提供）

凡於西洋情人節檔期2月7日至2月15日、以及白色情人節檔期3月7日至3月15日期間點用一組聯名下午茶，即加碼贈送一束Pandora訂製花束，數量有限，送完為止。此外，台北寒舍艾美酒店亦推出「慶祝每一種愛」住房專案，2月1日起至4月30日，入住可享迎賓巧克力與精選雞尾酒，並可累計萬豪旅享家積分及住宿次數。

台北寒舍艾美酒店即日起至4月30日推出「慶祝每一種愛」住房專案，入住可享迎賓巧克力與精選雞尾酒，並可累計萬豪旅享家積分及住宿次數。（圖／飯店旅宿業者提供）

搶攻西洋情人節商機，花蓮潔西艾美渡假酒店自2月1日起至4月30日推出「寵艾情人 Avec Amour」季節住房專案，入住指定溫泉房型，最低每房每晚8,500元＋15.5%，除了可享用精心準備的艾美招牌生巧克力與氣泡酒飲品外，更能尊享HAPPY HOUR歡樂時光、翌日探索廚房早餐，房內更可獨享「海洋碳酸氯化溫泉」。

入住方案的旅人，除了可享用精心準備的艾美招牌生巧克力與氣泡酒飲品外，更能尊享HAPPY HOUR歡樂時光，圖為艾美招牌生巧克力。(圖／飯店旅宿業者提供）

此外，甜心坊同步啟用試營運，全新推出單人英式下午茶菜單，每人550元＋10%，即日起至4月16日前，歡慶開幕，凡點購下午茶，即贈每組乙顆馬卡龍。每日下午2點至5點賓客可於一樓大廳的空間大啖由主廚每日手工製作的燻鮭魚可頌、鮪魚沙拉慕斯長形吐司、風乾蕃茄起士軟法等鹹食，甜點則供應布拉格慕斯、莓菓慕斯、巴斯克乳酪蛋糕、等甜點。

甜心坊即日起同步推出「單人英式下午茶」。(圖／飯店旅宿業者提供）

