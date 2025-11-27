引進「牙菌照光板」成效佳 板橋榮家長輩改善口腔健康

《圖說》板橋榮家口腔潔牙比賽，各組優勝頒獎。〈板橋榮家提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】金屬工業研究發展中心洞察高齡化社會需求，與板橋榮家攜手合作，成功導入創新的「牙菌照光板」裝置，並結合社團法人台灣口腔照護協會的專業衛教課程，展開為期半年的場域計畫。此計畫運用科技輔具與系統化教學，有效提升長輩口腔自我照護能力，經前後測比較，整體參與者進步率高達82%，成果斐然。

板橋榮家陳桂美主任表示，此次計畫共拍攝53位住民，建立715筆口腔清潔影像資料庫，並導入「牙菌照光板」，將肉眼難以察覺的牙菌斑以螢光或顯色方式清晰呈現，猶如口腔內的「照妖鏡」，協助長者快速辨識清潔死角，並透過每次拍攝的前後對照，激發自我清潔的動力。許多長者在親眼看到容易忽略的區域後，均能主動調整刷牙角度、力度及順序，有效改善口腔健康狀況。

《圖說》板橋榮家口腔潔牙比賽合照，前排中板橋榮家陳桂美主任。〈板橋榮家提供〉

課程設計方面，由台灣口腔照護協會教授多面向內容，包括口腔照護知識、清潔技巧教學與健口操練習。為強化學習動機，於前舉辦「口腔潔牙總比賽暨表揚大會」，營造正向學習氣氛。

長輩們的回饋熱烈：「學會之後還教孫子怎麼刷牙！」、「第一次聞到自己的口氣是香的，真的很感動。」這些回饋不僅象徵學習成果深植人心，更將正確的口腔照護理念延伸至家庭與社區。

《圖說》口腔潔牙比賽-女子組。〈板橋榮家提供〉

陳桂美強調，未來將持續在榮家推動正確的口腔自我照護，延續本次衛教課程的成果，期望讓更多長者受益。期許金屬工業研究發展中心與板橋榮家持續合作，共同為提升長者生活品質，落實「健康的牙齒、快樂的享受餐食」目標而努力。