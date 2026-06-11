引進AI科技照護 Coupang酷澎物流中心全面升級2026旗艦健康計畫

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CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

美商Coupang酷澎宣布啟動2026年全球旗艦級「酷澎健康管理與關懷計畫」(Coupang Care Program)，透過為期6週的健康識能、動態運動與健康前後測等內容，協助員工建立更健康的生活習慣。業者分享，隨著深耕在地的物流生態圈規模持續擴大，這項長期健康計畫正逐步成為最受前線夥伴關注的幸福企業福利指標。

為了深化對在地勞工與職場環境安全衛生的實質承諾，Coupang酷澎持續將資源聚焦於物流中心員工，並開放全體員工參與，延續6週內10小時全額帶薪健康假，更全面導入最新AI三大核心健康管理科技。

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Coupang酷澎台灣環境安全衛生長Mark Ross 表示，優質的工作環境必然建立在同仁的身體健康之上。隨著公司物流在台灣的倉儲量成長，有責任引領產業職業安全衛生前行。今年的酷澎健康促進計畫向物流中心的前線夥伴擴大名額，延續六周內，提供10小時全額帶薪的健康促進假，讓夥伴能在無經濟壓力的安心狀態下，於上班時間參與體能課程與專家諮詢，這正是落實永續勞動力的具體實踐。

持續將顛覆性的AI科技由前端消費體驗延伸至後端的物流員工照護生態圈。Coupang酷澎指出，2026年的升級版健康職場計畫Rethink Initiative緊扣永續健康職場願景，全面串聯專屬Mego Luki數位健康管理平台，並解鎖AI 飲食與營養即時評估、AI在線運動課程導引與AI 體能狀態精準分析三大前瞻性數位功能。透過AI工具成功將傳統被動式、分散型的健康管理模式，升級為全天候連續性、個人化的科技主動預防醫學，讓參與的物流員工口袋裡都擁有一位專屬的 AI 數位健康顧問。

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本屆計畫在架構上緊扣永續健康職場Rethink四大黃金主軸——飲食營養、動態身體活動、正念心理調適與健康數據指標。在啟動儀式中，身為內部健康推手之一、同時也是上屆計畫楷模的Coupang酷澎環境安全衛生楊姓主管也現身說法：「一般人常因缺乏系統性專業引導而忽略自身潛在健身風險。身為環安衛團隊的一員，自己以身作則參與酷澎健康促進計畫，在公司帶薪假的支持下，逐步改善身體健康指標，更見證團隊同仁整體的正向蛻變。」

Coupang酷澎表示，2026年酷澎健康管理與關懷計畫自5月下旬起正式開跑，為期6週的密集高效調養期，預計於6月26日舉行成果閉幕儀式。公司將持續以創新、科技與實質福利，深植健康職場文化。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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