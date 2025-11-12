引邱吉爾名言 民進黨團嗆韓國瑜選擇跟加害者站在一起

中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，針對立法院長韓國瑜回應賴清德總統的談話，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）、書記長陳培瑜（左）12日舉行記者會，指韓不應該和加害者站在一起去檢討被害者。（姚志平攝）

立法院長韓國瑜今（12）天針對大陸調查民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」一事發表談話，他以桌子有4隻腳形容，指維護台灣安全也有4隻腳，但兼任民進黨主席賴清德總統打斷3隻腳，喊話賴應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大陸為境外敵對勢力。民進黨立院黨團對此表示遺憾，並批韓國瑜選擇跟加害者站在一起。

大陸日前以涉犯「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，賴清德昨日喊話韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由。韓國瑜今天表示，「一個人生病了讓別人吃藥，從賴清德點這個名，看得出來是自己生病，卻讓人吃藥。」並指賴清德消費沈伯洋。

民進黨團於韓國瑜發表談話後，立即舉行記者會回應。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中共如果不是台灣的境外敵對勢力，那每天每夜、無時無刻對準台灣的飛彈，以及共機共艦繞台，是在跟台灣人民問候嗎？空軍飛行員與解放軍飛行員隔著機艙的無線電呼喊，難道是小朋友的嬉戲嗎？鍾更反問，破壞台海和平安全現狀的是誰？

民進黨團書記長陳培瑜表示，韓國瑜一席談話讓全世界的民主國家，以及曾經受到極權壓迫的個人和其家人感到悲傷、遺憾，因為韓國瑜選擇跟加害人站在一起，選擇跟那些每天威脅、恐嚇、拿武器對著你的人站在一起，卻沒有選擇跟民主自由站在一起，也沒有選擇跟所有被迫害的人站在一起。

陳培瑜質疑，韓國瑜說出這樣的話，是不是開始要跟國民黨主席鄭麗文互別苗頭，搶奪與中共對話的主導權？希望韓國瑜不要眼睛狹隘只看到政治事件，也希望韓國瑜要聽聽全世界人民對於民主自由的在意與堅持。

她強調，民進黨一直以來都堅持中華民國在台灣的現狀，且維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是選擇向加害者投降、向加害者下跪，這樣沒有辦法維持和平，而現在在破壞兩岸和平、破壞現狀的正是國民黨屈從的心態，非常不可取。

陳培瑜引述已故英國首相邱吉爾的名言，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」陳培瑜說，相信韓國瑜對於這一段歷史一定非常清楚，目前在國際上有非常多國家都曾對中共提出譴責，但這一切的呼喊跟聲音，看起來韓國瑜完全沒聽見。

